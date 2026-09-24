Christian Eckerlin steht möglicherweise vor dem letzten Kampf seiner Karriere. Für Deutschlands größten MMA-Star könnte es kaum eine größere Bühne für den Abschied geben.

Es könnte der letzte Auftritt des Mannes werden, der den MMA-Boom in Deutschland wie kaum ein anderer geprägt hat. Christian Eckerlin trifft am Samstag bei OKTAGON 94 im Frankfurter Deutsche Bank Park auf David Kozma.

Wie die Bild berichtet, könnte der Hauptkampf im Fußballstadion zugleich der letzte MMA-Kampf des 39-Jährigen sein. Eckerlin selbst hatte die Spekulationen zuletzt angeheizt und ein Video mit dem Titel „Vielleicht ist das mein letzter Kampf …“ veröffentlicht.

Der Frankfurter wird im November 40 Jahre alt. Die vielen Jahre im Kampfsport hinterlassen Spuren: Verletzungen und die immer längere Regeneration machen die Vorbereitung auf einen Kampf zunehmend schwieriger.

Eckerlin wurde zum Gesicht des deutschen MMA-Booms

Sollte Eckerlin tatsächlich aufhören, würde eine der prägendsten Karrieren der jüngeren deutschen MMA-Geschichte enden. Der Frankfurter entwickelte sich in den vergangenen Jahren vom erfolgreichen Kämpfer zum Publikumsmagneten und wurde zu einem der wichtigsten Protagonisten des MMA-Aufschwungs in Deutschland.

Seinen bislang größten Moment erlebte er ausgerechnet im Deutsche Bank Park. 2024 besiegte Eckerlin vor 59.148 Zuschauern Christian Jungwirth und wurde anschließend zum „King of Germany“ gekürt.

Der letzte Kampf auf großer Bühne?

Nun könnte sich der Kreis an gleicher Stelle schließen. Im Hauptkampf von OKTAGON 94 wartet mit David Kozma ein ehemaliger Champion und einer der erfahrensten Kämpfer der Organisation.

Größer könnte die Bühne für einen Abschied kaum sein: Hauptkampf, Fußballstadion, Frankfurt – und möglicherweise rund 60.000 Zuschauer in Eckerlins „Wohnzimmer“.

Ob es tatsächlich sein letzter Gang in den Käfig wird, hat Eckerlin selbst bislang allerdings noch nicht endgültig bestätigt.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf FIGHTING.DE