Harry Kane bekennt sich langfristig zum FC Bayern und verlängert seinen Vertrag. Während die Münchner den Verbleib ihres Torjägers feiern, sieht Dietmar Hamann in der Entscheidung auch eine mögliche Gefahr. Bayern-Boss Christoph Freund reagiert darauf.

Der FC Bayern hat die Zukunft von Harry Kane geklärt. Der Stürmerstar verlängerte seinen ursprünglich auslaufenden Vertrag nach wochenlangen Verhandlungen um zwei Jahre und bleibt damit über den Sommer hinaus in München. Beim Rekordmeister herrschte große Freude, TV-Experte Dietmar Hamann äußerte dennoch Bedenken.

„Die Bayern konnten fast nicht anders, als zu verlängern. Er wollte bleiben und gewinnt nun den Ballon d’Or. Es wäre ein Zeichen gewesen, wenn er diese Auszeichnung gewinnt und sie ihn trotzdem hätten gehen lassen“, sagte Hamann am Donnerstagabend bei Sky.

3e3d9cef73424cdb3ae886537a10adff89020c75 10.10.2026, GER, Fußball, Herren, 1. Bundesliga, 5. Spieltag, FC Augsburg vs FC Bayern München Christoph Freund (Bayern Muenchen) Augsburg WWK-Arena Bayern Deutschland *** October 10, 2026, GER, Soccer, Men s, Bundesliga 1, Matchday 5, FC Augsburg vs. FC Bayern Munich, Christoph Freund, Bayern Munich, Augsburg, WWK Arena, Bayern, Germany Copyright: xNordphotox xHafnerx © IMAGO/Nordphoto

Hamann sieht langfristige Gefahr

Grundsätzlich hält Hamann die Entscheidung für nachvollziehbar, warnte aber vor den Unwägbarkeiten eines langfristigen und finanziell lukrativen Vertrags: „Ich glaube, dass die Verlängerung der Zusammenarbeit für den FC Bayern ein nicht unerhebliches Risiko birgt.“

Der Ex-Profi fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass es aus England große Interessenten gab. Deshalb war das vermutlich eine Entscheidung, die sie nicht anders treffen konnten. Ob er in den nächsten drei Jahren weiterhin so viele Tore schießen wird, bleibt abzuwarten. Es ist ein gewisses Risiko.“

Mit diesen Aussagen wurde Bayerns Sportdirektor Christoph Freund auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 (Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) konfrontiert: „Wir sind richtig happy, dass Harry bei uns verlängert hat. Der aktuell weltbeste Spieler hat sich zum FC Bayern bekannt: Das ist ein großer Erfolg für die Bundesliga und den FC Bayern München. Er fühlt sich hier extrem wohl. Das spürt, merkt und sieht man jeden Tag. Er ist für uns richtig wichtig auf und abseits des Platzes.“

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Freund spielt auf alte Hamann-Aussagen an

Anschließend führte Freund weiter aus: „Schon bei seiner Verpflichtung wurde von einigen Experten hinterfragt, ob er das Geld wert und so gut ist. Nach einem Jahr wurde dann gefragt, ob er das Level halten kann. Es wurde immer so viel spekuliert und bislang hat er alles übertroffen, was auch von manch einem Experten vorhergesagt wurde.“

Eine kleine Spitze des Bayern-Bosses nach Aussagen von Hamann aus dem Jahr 2023 an: Vor dem Kane-Wechsel zu Bayern hatte sich Hamann als einer der größten Kane-Skeptiker in Stellung gebracht. „Für die Bundesliga und die Bayern wäre es super, aber für das Geld würde ich es nicht machen“, stellte er damals klar.

„Er hat nicht die Physis eines (Robert) Lewandowski, schnell war er noch nie, und ich hätte größte Bedenken, ob er in zwei oder drei Jahren die Tore schießt, die Lewandowski jetzt noch mit 34 schießt“, meinte Hamann seinerzeit.

Kane liefert beeindruckende Zahlen

Die Zahlen des Angreifers sprechen bislang allerdings für sich. Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur nach München im Sommer 2023 entwickelte sich Kane zum zentralen Leistungsträger der Bayern und erzielte in 161 Pflichtspielen 156 Tore.

Auch in der laufenden Saison präsentiert sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft treffsicher. Nach 14 Pflichtspielen steht der 33-Jährige bereits wieder bei zehn Toren und unterstreicht damit seinen Wert für den deutschen Rekordmeister.

„Dass er diese Leistungen bringt, wurde von den wenigsten erwartet und wir sind absolut überzeugt, dass er auch die nächsten Jahre sein Level hoch halten und uns guttun wird. Wenn wir davon nicht überzeugt wären, hätten wir nicht verlängert. Die Wahrheit liegt auf dem Platz und das hat er in den letzten Jahren bewiesen. Ich bin überzeugt davon, dass er das auch in den kommenden Jahren machen wird“, sagte Freund abschließend.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.