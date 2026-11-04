Trampolin: Deutsches Mini-Team startet in die WM

Nur zwei Sportler des Deutschen Turnerbundes (DTB) kämpfen in China um die WM-Titel.

Ohne den Paris-Olympioniken Fabian Vogel und ohne ein Frauenaufgebot starten die ersatzgeschwächten deutschen Trampolin-Turner in die WM. Lediglich Lars Garmann und Matthias Schuldt kämpfen ab Donnerstag bei den Titelkämpfen im chinesischen Nanjing um eine gute Platzierung.

„Verletzungen und daraus resultierende Belastungssteuerungen“ seien für das kleine Aufgebot verantwortlich, hatte Cheftrainerin Katarina Prokesova schon vor der Absage Vogels erklärt. Anschließend meldete sich auch noch der Elftplatzierte im olympischen Wettkampf von Paris 2024 mit Nackenproblemen ab. „Ich habe leider immer noch Schmerzen“, sagte Vogel: „Es ist natürlich sehr schade, weil man jedes Jahr auf den Wettkampf des Jahres hinarbeitet. Nichtsdestotrotz geht die Gesundheit vor.“

Immerhin: Bei Garmann und Schuldt stimmt die Form. Beim Weltcup in Cottbus sprangen die beiden im Synchron auf Platz zwei, in China soll es in diesem Wettbewerb nun mindestens bis ins Finale gehen. Trotz der starken Konkurrenz sei „im Synchron immer alles möglich“, betonte Prokesova.

Im Einzel ist die Erwartungshaltung an beide Turner geringer, für Schuldt könnte es mit einem starken Wettkampf aber auch hier bis ins Finale gehen. „Die Vorbereitung lief gut und auch beim Podiumtraining lief gestern alles nach Plan“, sagte Prokesova.