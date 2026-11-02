Padel-WM: Männer besiegen Chile zum Auftakt – Frauen chancenlos

In einem packenden Padel-Krimi beweisen Christian Böhnke und Nick Merten Nervenstärke und führen die DPV-Männer zum Auftaktsieg.

Die deutschen Padel-Männer sind erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Doha/Katar gestartet. Das Team von Bundestrainer Pablo Pelassini bezwang Chile am Montag in einem engen Auftaktgruppenspiel mit 2:1. Die Begegnungen der WM bestehen aus drei Doppeln, wer zwei davon gewinnt, entscheidet eine Partie für sich.

Christian Böhnke und Nick Merten sorgten mit ihrem Sieg im entscheidenden Duell für den Erfolg der Auswahl des Deutschen Padel Verbands (DPV). Bereits am Dienstag treffen die deutschen Männer auf den Gruppenfavoriten Portugal, am Tag darauf auf Gastgeber Katar.

Die deutschen Frauen hatten sich zuvor den Serien-Weltmeisterinnen aus Spanien mit 0:3 geschlagen geben müssen. Dabei kam die Auswahl von Bundestrainer Daniel Lingen im gesamten Match nur zu zwei Spielgewinnen. Am Dienstag geht es für die DPV-Frauen gegen Brasilien weiter, am Mittwoch folgt das Duell mit Großbritannien.

Bei der WM in der katarischen Hauptstadt kämpfen jeweils 16 Männer- und Frauennationalteams um den Titel. Zunächst wird in vier Vierergruppen gespielt, wobei die ersten beiden jeder Gruppe ins Viertelfinale einziehen. Das Finale steigt am kommenden Samstag.

Die großen Favoriten auf den WM-Pokal sind wie immer Argentinien und Spanien, die bislang alle WM-Titel unter sich ausmachten. Bei den Frauen liegt Spanien (9 Titel) nur knapp vor Argentinien (8), bei den Männern führt Spanien (12) vor Argentinien (4) etwas deutlicher.