Padel-WM: Frauen wahren Viertelfinal-Hoffnung

Die deutschen Frauen haben bei der WM in Katar gute Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde.

Die deutschen Padel-Frauen haben ihren ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft in Doha/Katar geholt und ihre Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Die Auswahl von Bundestrainer Daniel Lingen bezwang nach der erwartungsgemäßen Auftaktpleite gegen Spanien am zweiten Spieltag Brasilien mit 2:1.

Die Männer um den 17 Jahre alten Jonas Trümpler erlebten eine gegenteilige Entwicklung. Auf ihren Auftakterfolg gegen Chile folgte ein deutliches 0:3 gegen Mitfavorit Portugal. Am Mittwoch steht zum Abschluss der Gruppenphase für den Tabellendritten Deutschland das Duell gegen den Tabellenletzten ihrer Gruppe, Katar, aus. Für die Frauen, ebenfalls Tabellendritte, geht es gegen die bisher sieglosen Britinnen um den Einzug in die K.-o.-Phase.

Beim wichtigen Sieg gegen Brasilien hatten die deutschen Frauen zunächst einen Fehlstart erlebt. Nach dem missratenen Auftaktmatch von Denise Höfer und Luciana Renic sorgten die weiteren deutschen Doppelpaarungen, Vici Kur mit Milla Blaschke und im dritten Doppel Katharina Hering und Lena Plümer, für die Wende.

Bei der WM in der katarischen Hauptstadt kämpfen jeweils 16 Männer- und Frauennationalteams um den Titel. Zunächst wird in vier Vierergruppen gespielt, die ersten beiden jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale steigt am Samstag.

Die großen Favoriten auf den WM-Pokal sind wie immer Argentinien und Spanien, die bislang alle WM-Titel unter sich ausmachten. Bei den Frauen liegt Spanien (9 Titel) nur knapp vor Argentinien (8), bei den Männern führt Spanien (12) deutlicher vor Argentinien (4).