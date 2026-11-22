Im Grand Prix von Portugal am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky und DF1) reicht dem Spanier eine neunter Platz für den WM-Triumph in der MotoGP.

Nach der Chance ist vor der Chance: Marc Márquez bleibt trotz seiner Nullnummer im Sprint von Portimao ganz ruhig und glaubt fest an den Gewinn des MotoGP-Titels. „Ich habe noch mehrere Matchbälle“, sagte der Spanier, nachdem er am Samstag mit einem Sturz in der vorletzten Runde selbst dafür gesorgt hatte, dass das Rennen um die Krone der Motorrad-Königsklasse noch nicht entscheiden ist.

Márquez lag auf Rang drei, als er bei leichtem Regen mit seiner Ducati in den Kies rutschte. Diese Platzierung hätte ihm gereicht, um vorzeitig alles klar zu machen. Es sollte nicht sein.

Der 33-Jährige hat weiter 431 Punkte auf dem Konto, sein Landsmann Jorge Martín (376) und der italienische Sprintsieger Marco Bezzecchi (369/beide Aprilia) haben rechnerisch noch Chancen, allerdings sind sie sehr gering.

Im Grand Prix von Portugal am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky und DF1) reicht Márquez schon Platz neun – unabhängig vom Abschneiden der Konkurrenz. Der Titelverteidiger ist zudem zum achten Mal MotoGP- und zum zehnten Mal Motorrad-Weltmeister, falls er zwischen Platz zehn und 14 ins Ziel kommt und Martín nicht gewinnt. Oder falls er auf Platz 15 oder schlechter landet, sofern Martín maximal Dritter wird.

Bezzecchi kann sich nur zum Champion krönen, wenn er alle ausstehenden Rennen gewinnt und Márquez immer leer ausgeht. Nach dem GP in Portimao folgt noch das Saisonfinale in Valencia (27. bis 29. November).