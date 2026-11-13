Der Sportstaatsminister sieht erhebliche Defizite bei den weltweiten Dopingkontrollen.

Sportstaatsminister Ronald Rauhe will nach Enthüllungen über weltweites Kinderdoping auf internationaler Ebene Konsequenzen anstoßen. „Ich werde das auf jeden Fall international platzieren“, sagte der frühere Kanu-Olympiasieger dem SID bei der Premiere der ARD-Dokumentation „Geheimsache Doping: Kinder“ in Potsdam-Babelsberg.

Bei einer bevorstehenden Konferenz der Sportminister in Brüssel wolle er den Komplex zur Sprache bringen: „Das sind Themen, die kann man immer sehr gut ansprechen – und wir werden sie auch kontinuierlich ansprechen.“

Rauhe kritisiert mangelnde Dopingkontrollen

Rauhe kritisierte insbesondere die unzureichenden Dopingkontrollen im internationalen Sport. „Da wird viel zu wenig gemacht, zu wenige Kontrollen werden auch dementsprechend nach dem World-Anti-Doping-Code vorgenommen“, sagte der 45-Jährige. Die weltweiten Anti-Doping-Regeln würden längst nicht überall gleichermaßen umgesetzt. „Das ist etwas, wo wir natürlich weiter nachlegen müssen, wo wir auch stark sein müssen, wo wir auch laut werden müssen“, forderte Rauhe.

Die sechsteilige Dokumentation der ARD-Dopingredaktion um Investigativjournalist Hajo Seppelt beleuchtet das Ausmaß des Kinderdopings. Nach einer Hochrechnung auf Grundlage wissenschaftlicher Studien sollen weltweit mindestens zehn Millionen Minderjährige betroffen sein. Sechs Jahre lang recherchierte das Team in mehr als 50 Ländern.

Die Schicksale der betroffenen Kinder hätten ihn „sehr betroffen“ gemacht, sagte Rauhe: „Es geht tatsächlich unter die Haut, nicht nur als Minister, als Athlet, aber auch als Vater.“ Deutschland stehe in der Verantwortung, seine Erfahrungen im Anti-Doping-Kampf auch international einzubringen. „Wir werden gerade nach diesem Film umso intensiver daran arbeiten“, versprach Rauhe.