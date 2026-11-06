Nach ihrem WM-Silbererfolg am Stufenbarren erhält Helen Kevric eine weitere Auszeichnung. Pauline Grabosch und Lara Füller belegen die Plätze zwei und drei.

Helen Kevric wurde von den geförderten Athletinnen und Athleten der Stiftung Deutsche Sporthilfe zur Sportlerin des Monats Oktober gewählt. Für die 18-Jährige ist das nach ihrem fehlerfreien Auftritt am Stufenbarren bei der WM in Rotterdam eine weitere große Auszeichnung in diesem Jahr.

Radfahrerinnen Grabosch und Füller auf den Plätzen zwei und drei

Auf Platz 2 landete Bahnradfahrerin Pauline Grabosch. Bei der WM in Shanghai gewann sie im 1.000-Meter-Zeitfahren ihr erstes WM-Einzelgold.

Kunstradfahrerin Lara Füller belegte den 3. Platz. Sie holte bei der Hallenrad-WM in Ludwigsburg Gold und erzielte mit 196 Punkten die höchste Wertung, die je bei einer WM erreicht wurde.

Sporthilfe Athletinnen und Athleten stimmen ab

Die SPORT1 GmbH ist Kooperationspartner der Deutschen Sporthilfe bei der Wahl zum „Sportler des Monats“. Gewählt wird der „Sportler des Monats“ regelmäßig von den rund 4000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe.