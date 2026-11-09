Der ehemalige Ski-Star und heutige TV-Experte Felix Neureuther ist am Montagabend in der ARD im Free-TV zu sehen - er moderiert eine Dokumentation.

Felix Neureuther ist am Montagabend im TV in einer besonderen Rolle zu sehen: Der frühere Skirennläufer moderiert die ARD-Dokumentation „#unsereKinder – wie kinderfreundlich ist Deutschland?“, die um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Die 45-minütige Sendung ist zudem bereits in der ARD-Mediathek verfügbar.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie gut die Lebensbedingungen für Kinder und Familien in Deutschland tatsächlich sind. Dafür reist Neureuther durch die Republik und spricht mit Kindern, Eltern sowie Menschen, die sich vor Ort für bessere Bedingungen einsetzen.

Felix Neureuther beim ARD-Dreh #unsereKinder – wie kinderfreundlich ist Deutschland? Felix Neureuther beim ARD-Dreh #unsereKinder – wie kinderfreundlich ist Deutschland? © IMAGO/Future Image

„#unsereKinder – wie kinderfreundlich ist Deutschland?“ mit Felix Neureuther heute im Free-TV und Stream

TV: ARD (9. 11., 20.15 Uhr)

ARD (9. 11., 20.15 Uhr) Stream: ARD Mediathek (bereits verfügbar)

Der vierfache Vater ist das Gesicht der ARD-Mitmachaktion #unsereKinder. Seit Monaten sammelt die Initiative Erfahrungen und Einschätzungen aus ganz Deutschland. In der Dokumentation geht Neureuther Themen wie Bildungschancen, Sicherheit im öffentlichen Raum, Bewegungsmöglichkeiten und Unterstützung für Familien nach.

Dabei besucht er unter anderem Familien, die mit fehlender Unterstützung oder problematischen Bedingungen im Alltag kämpfen. Gleichzeitig zeigt die Sendung Projekte und Menschen, die Lösungen entwickeln und sich für ein kinderfreundlicheres Umfeld engagieren.

Für den ehemaligen Ski-Star ist die Dokumentation mehr als ein Moderationsjob. Als Botschafter der Aktion begleitet er die Suche nach Antworten auf die Frage, was Kinder für ein gutes Aufwachsen benötigen – und wo Deutschland aus Sicht von Familien noch Nachholbedarf hat.

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