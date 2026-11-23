Von der Leyen nimmt auch den Sport ins Visier

Hintergrund für die angestrebte Rückkehr zur Neutralität sind der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die mögliche Propaganda.

Die Europäische Union will im Rahmen eines neuen Sanktionspakets russischen Athleten den Start bei Sportveranstaltungen innerhalb der 27 EU-Mitgliedsstaaten unter russischer Flagge untersagen.

„Sportveranstaltungen dürfen keine Plattform für Propagandaaktivitäten sein. Heute führen wir für alle Sportveranstaltungen in der EU Verbote für russische Mannschaften sowie Sportlerinnen und Sportler ein, die unter russischer Flagge antreten. Wir schlagen vor, die Darstellung offizieller russischer Symbole zu verbieten“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in einer Videobotschaft. Das 22. Sanktionspaket der EU muss noch von den Mitgliedstaaten gebilligt werden.

Ausnahmen für neutrale Einzelpersonen

Ausnahmen soll es für Einzelpersonen geben, die als neutrale Athletinnen bzw. Athleten antreten, also ohne russische Hoheitsabzeichen auf Trikots, Hymne und Flagge bei Siegerehrungen. Dies galt unter anderem bei den Olympischen Spielen 2024 und 2026.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte russischen Athleten im vergangenen Juli jedoch einen Weg aufgezeigt, wieder unter ihrer Flagge und Hymne an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Je nach Welt-Fachverband wird dies seitdem unterschiedlich gehandhabt.

Spannungen bei Eishockey-WM

Spannungen im organisierten Sport wurden zuletzt vor allem rund um die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 deutlich. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte am 30. Oktober mitgeteilt, dass Russland trotz des 2022 laufenden Angriffskrieges gegen die Ukraine erstmals wieder an internationalen Eishockey-Turnieren teilnehmen darf.

Das gilt auch für die Weltmeisterschaft in Deutschland im kommenden Mai. Die Bundesregierung hatte darauf mitgeteilt, eine Austragung mit Russland sei „faktisch unmöglich“. Eine Verweigerung von Visa schloss Ronald Rauhe, Staatsminister für Sport und Ehrenamt, gleichwohl aus.

DEINE MEINUNG

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) fordert vom Eishockey-Weltverband IIHF eine „zeitnahe Klärung“. Mehrere Teilnehmerländer kündigten ihren Boykott an, sollten sie gegen ein russisches Team antreten müssen.

Aufgrund des staatlich gelenkten Dopingprogramms, das laut der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi zum Einsatz kam, sowie des von Präsident Wladimir Putin 2022 begonnenen Angriffskriegs gegen die Ukraine durften russische Sportler bei internationalen Wettkämpfen nur unter verschiedenen Sonderstatus-Regelungen antreten.