Bundesliga heute live: TSG Hoffenheim – FC Schalke im TV, Livestream und Ticker

Der FC Schalke tritt mit dem FC Schalke bei der TSG Hoffenheim an. Beide Teams brauchen vor dem Bundesliga-Duell dringend Punkte.

Im Flutlicht der Veltins-Arena steht dem FC Schalke 04 am Sonntagabend eine richtungsweisende Aufgabe bevor. Gegen die TSG Hoffenheim braucht der Aufsteiger dringend Punkte.

Für Schalke geht es vor allem darum, die Sieglosserie zu beenden. Die Königsblauen warten seit fünf Spielen auf einen Dreier und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Hoffenheim hat derweil auch nur drei Punkte mehr auf dem Konto. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

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Für Hoffenheim verlief die bisherige Saison bislang nicht nach Wunsch. Mit neun Punkten aus acht Spielen bleibt die Mannschaft hinter den eigenen Erwartungen zurück und benötigt dringend Erfolgserlebnisse, um sich von der Gefahrenzone abzusetzen.

Vor allem vor heimischer Kulisse wollen die Kraichgauer nun ein Zeichen setzen und den vierten Saisonsieg einfahren.

Hoffenheim unterlag zuletzt Werder Bremen und schied gegen Holstein Kiel aus dem DFB-Pokal aus.

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