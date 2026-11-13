Bestätigt: Duell bei DOSB-Präsidentschaftswahl

Michael Mronz und Martin Engelhardt sind nach einem Integritätscheck die Bewerber um die Weikert-Nachfolge.

Michael Mronz und Martin Engelhardt sind die Kandidaten für die Wahl des neuen DOSB-Präsidenten am 5. Dezember. Dies bestätigte der Deutsche Olympische Sportbund am Freitag, vorausgegangen war ein Integritätscheck durch das Unternehmen Sportradar. Der bisherige Präsident Thomas Weikert tritt nach fünf Jahren an der Spitze des deutschen Sportdachverbandes nicht mehr an.

Der Kölner Sportmanager Mronz (59) ist Anfang Oktober von einer Findungskommission empfohlen worden. Uneingeschränkte Unterstützung in den 103 Mitgliedsorganisationen habe Mronz aber nicht, erklärte Engelhardt (66) kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist Ende Oktober. Deswegen seien mehrere Vertreter an ihn herangetreten mit der Bitte, ebenfalls anzutreten.

Der Mediziner Engelhardt ist Präsident der Deutschen Triathlon-Union (DTU) und seit 2024 einer der DOSB-Vizepräsidenten. 2018 war er kurzfristig und letztlich erfolglos gegen DOSB-Präsident Alfons Hörmann angetreten, nicht zuletzt aus Protest gegen dessen Verbandsführung.

Am Mittwoch hatte Mronz, der seit 2023 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ist und damit automatisch auch dem DOSB-Präsidium angehört, seinen Rückzug als Geschäftsführer und Gesellschafter der Aachener Reitturnier GmbH (ART), die für das Pferdesport-Großevent CHIO verantwortlich ist, zum 31. März 2027 bekannt gegeben. Diese Entscheidung sei bereits im Sommer gefallen, hieß es in der Mitteilung.

Eine Wahl von Mronz wäre ein klares Signal der Delegierten, voll auf die Olympiabewerbung mit München um Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 zu setzen. Engelhardt versteht sich „als innenpolitische Alternative“ zu Mronz, wie er der Welt sagte. Er wolle die Aufgabe Olympiabewerbung „als Team mit einem optimalen Konzept“ angehen.

DEINE MEINUNG

Die Interessenten für Posten im DOSB-Präsidium mussten ihre Bewerbung bis zum 30. Oktober einreichen, es folgten ein Integritätscheck und im Bedarfsfall eine Prüfung durch die DOSB-Ethikkommission unter Vorsitz des früheren Bundesinnenministers Thomas de Maizière.

In Frankfurt wird in gut drei Wochen auch über die Besetzung von fünf Vizepräsidentenposten abgestimmt, hierfür gibt es zehn Anwärter. Es kandidieren die Verbandspräsidenten Dietloff von Armin (Tennis/DTB), Jörg Flechtner (Ski/DSV), Jens-Peter Nettekoven (Ringen/DRB), Tim Rausche (Tanzsport/DTV), Florian Sperl (Gewichtheben/BVDG) und Jörn Verleger (Faustball-Weltverband/IFA). Nettekoven ist aktuell Vizepräsident, auch seine Amtskolleginnen Kerstin Holze, Verena Bentele und Miriam Welte treten erneut an. Der fünfte Vizepräsident Engelhardt kandidiert nur für das Präsidentenamt. Zehnte Bewerberin für ein Vizepräsidentenamt ist Silke Renk-Lange, Speerwurf-Olympiasiegerin von 1992.

In Frankfurt werden auch die Persönlichen Mitglieder des DOSB gewählt, zu den 14 Bewerbenden gehören der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker und Tischtennisidol Timo Boll.

Ebenfalls neu gewählt wird die Ethikkommission des DOSB. Als Vorsitzende kandidiert einzig die frühere Bundesinnenministerin Nancy Faeser (56).