Aus bei Padel-WM: Deutschland verpasst Überraschung

Für das deutsche Männerteam endet ein starkes Turnier im Viertelfinale.

Die erfolgreiche Reise der deutschen Männer bei der Padel-WM ist zu Ende: Im Viertelfinale verpasste das Team von Bundestrainer Pablo Pelassini beim 0:3 gegen Argentinien eine große Überraschung deutlich. Bereits der Einzug in die Runde der besten acht beim Turnier in Katar war für Deutschland ein Erfolg gewesen.

Sowohl die Duos Agustin Reca/Matthias Wunner und Johannes Lindmeyer/Benjamin Fitzon als auch Christian Böhnke und Nick Merten waren gegen die favorisierten Argentinier chancenlos. Alle drei Einzelmatches gingen mit 0:2 aus deutscher Sicht verloren.

Das Finale der Titelkämpfe steigt am Samstag. Die großen Favoriten auf den WM-Pokal sind wie immer Argentinien und Spanien, die bislang alle WM-Titel unter sich ausmachten.