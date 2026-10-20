Wirtz verkaufen? Carragher äußert klare Meinung

Jamie Carragher meldet sich einmal mehr im Fall Florian Wirtz beim FC Liverpool. Der Ex-Profi sieht Fortschritte beim deutschen Nationalspieler, fordert vom Klub aber mittelfristig eine Grundsatzentscheidung über dessen Person.

Jamie Carragher hat sich abermals zur Situation von Florian Wirtz beim FC Liverpool geäußert und den deutschen Nationalspieler trotz anhaltender Diskussionen verteidigt. Der langjährige Reds-Profi sieht zuletzt Fortschritte bei Wirtz, hält aber eine grundsätzliche Entscheidung über dessen sportliche Rolle für notwendig.

„Ich habe selbst gesagt, dass er meiner Meinung nach nicht in die Mannschaft gehört, aber Liverpool keinen Ersatz für ihn hat“, sagte Carragher in einer Folge von „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“. Der heutige TV-Experte stellte dabei auch die aktuelle Ausrichtung der Mannschaft infrage und brachte taktische Änderungen ins Spiel.

So könne Liverpool seiner Ansicht nach künftig auf eine klassische Zehnerposition verzichten. „Ich frage mich inzwischen, ob man die Mannschaft etwas anders aufstellen könnte, vielleicht mit einer anderen Formation, eher wie Jürgen Klopps Teams, die nicht wirklich mit einer klassischen Zehn gespielt haben“, führte Carragher aus.

Jamie Carragher spricht erneut über Florian Wirtz Jamie Carragher spricht erneut über Florian Wirtz © IMAGO/Ricardo Larreina Amador

„In Liverpool gibt es viel Wohlwollen gegenüber Wirtz“

Carragher regte stattdessen ein Mittelfeld mit drei zentralen Spielern an. Nach seiner Einschätzung werde der Verein aber spätestens im kommenden Sommer die Zukunftsfrage in der Causa Wirtz beantworten müssen: „Nach zwei Jahren muss beim Verein meiner Meinung nach eine Entscheidung fallen.“

Gleichzeitig attestierte der frühere Abwehrspieler Wirtz eine positive Entwicklung in den letzten beiden Spielen gegen LASK (6:3) und Brentford (2:1). „Er war zwar noch nicht auf dem Niveau, dass wir uns bei der Ablöse erhofft haben“, so Carragher, „aber es war definitiv besser als das, was wir in dieser Saison bisher gesehen haben“.

Auch das Umfeld an der Anfield Road stehe weiterhin hinter dem Offensivspieler. „In Liverpool gibt es viel Wohlwollen gegenüber Wirtz. Die Leute wollen, dass er Erfolg hat“, betonte Carragher.

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