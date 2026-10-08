Lediglich die Teilnahme von Timo Eder hatte im Vorfeld festgestanden, nun nominiert der DTB auch die restlichen Kandidaten.

Mit einigen Tagen Verzögerung hat der Deutsche Turner-Bund (DTB) das komplette Aufgebot der deutschen Männer für die Weltmeisterschaften in Rotterdam bekannt gegeben. Für die vom 17. bis 25. Oktober ausgetragenen Titelkämpfe bestätigte der Verband insgesamt sechs Athleten, aufgrund diverser Herausforderungen im Nominierungsprozess hatte zunächst nur die Teilnahme von Paris-Olympiateiler Timo Eder festgestanden.

Fünf Turner fix für WM

Neben dem 21 Jahre alten Eder, der 2025 den Europameistertitel im erstmals ausgetragenen Mixed Wettbewerb gewonnen hatte, reisen auch Radomyr Stelmach, Glenn Trebing, Lucas Kochan und Nils Dunkel in die niederländische Hafenstadt. Zudem steht Alexander Kunz als Ersatzathlet zur Verfügung, für ihn wäre es die WM-Premiere.

„An einigen Stellen haben wir eine Steigerung zu Stuttgart gesehen“, sagte Cheftrainer Jens Milbradt, die Entscheidung war nun im weiteren Verlauf der Vorbereitung in Kienbaum getroffen wurden: „Wir hoffen, die Restzeit nutzen zu können, um die Stabilitätsquote zu erhöhen.“

Frauen-Kader steht bereits fest

Weil unter anderem der gebürtige Ukrainer Stelmach, der im Sommer nach seinem Verbandswechsel drei Titel bei den Deutschen Meisterschaften gewonnen hatte, krankheitsbedingt bei der zweiten Qualifikation in Stuttgart fehlte und auch die Vorbereitung weiterer Turner nicht reibungslos lief, waren die finalen Entscheidungen zunächst vertagt worden.

Der Frauen-Kader steht dagegen bereits seit einigen Tagen fest. Neben den Europameisterinnen Helen Kevric und Karina Schönmaier zählen auch die zweifache Qualifikationssiegerin Lea Quaas, Madita Mayr, Jesenia Schäfer und Emma Malewski zum Aufgebot. Ob Schäfer oder Malewski letztlich im Team stehen, ist derzeit noch offen.