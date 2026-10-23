Die 21-Jährige gewinnt vor vor der Russin Liudmila Roshchina und der Chinesin Qinqin Ke.

Die US-amerikanische Turnerin Skye Blakely hat sich bei den Titelkämpfen in Rotterdam zur neuen Mehrkampf-Weltmeisterin gekrönt. Die 21-Jährige gewann mit 55,733 Punkten Gold vor Ljudmila Roschtschina aus Russland (55,199) und der Chinesin Ke Qinqin (55,032). Für Blakely ist es nach Silber im Team bereits die zweite Medaille bei der WM.

Blakely triumphiert im Mehrkampf-Finale

Im Finale der besten 24 Turnerinnen lieferte Blakely, in der Qualifikation noch Zweitplatzierte, an allen vier Geräten starke Leistungen und sicherte sich somit ihre erste Einzelmedaille bei Weltmeisterschaften. In den Gerätefinals am Wochenende können am Sprung, am Stufenbarren und am Schwebebalken weitere hinzukommen.

Von den deutschen Turnerinnen Helen Kevric, Karina Schönmaier, Emma Malewski, Madita Mayr und Lea Quaas hatte es keine in das Mehrkampf-Finale geschafft.

In den Gerätefinals zum Abschluss der Titelkämpfe geht für Deutschland lediglich Kevric (Stufenbarren/Samstag) an den Start. Schönmaier, Vizeeuropameisterin am Sprung, hatte das Finale an ihrem Paradegerät durch einen Sturz in der Qualifikation verpasst. Aus dem deutschen Männerteam um den Mehrkampf-14. Timo Eder hatte sich niemand qualifiziert.