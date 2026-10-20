Die Titelverteidiger und Paris-Olympiasieger setzen sich vor den "neutralen" Athleten aus Russland und China durch.

Japans Turner haben sich bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam die Goldmedaille im Team-Wettbewerb gesichert. Die Titelverteidiger und Paris-Olympiasieger setzten sich am Dienstag in den Niederlanden in einem spannenden Wettkampf mit 251,928 Punkten durch. Nach siebenjähriger WM-Abwesenheit gewann die „neutrale“ Riege russischer Athleten Silber (250,329 Punkte), Bronze holte sich China (249,193).

Turnen: DTB erneut ohne Finale

Das Finale fand ohne deutsche Beteiligung statt. Das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hatte in der Qualifikation nur den enttäuschenden 15. Rang belegt. „Platz 15 ist unser aktueller Wert in der Welt, da gibt es nichts zu beschönigen. Wir haben insgesamt zu viele Punkte liegengelassen“, hatte Bundestrainer Jens Milbrandt gesagt.

Am Mittwoch (19.00 Uhr) sind die Frauen mit ihrem Team-Finale dran. Auch hier fehlt das DTB-Aufgebot um Helen Kevric nach Platz zehn in der Qualifikation.