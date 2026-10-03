Vor einem Gastspiel seines Sports in Düsseldorf genießt Alejandro Galán die Anonymität. In Spanien ist der Padel-Profi ein umschwärmter Promi.

Beim Spaziergang durch die Düsseldorfer Innenstadt bleibt alles ruhig. Keine Selfie-Jäger, niemand fragt nach einem Autogramm.

Für Alejandro Galán ist das deutsche Pflaster ein Wohlfühlort der Anonymität. In seiner spanischen Heimat ist der Madrilene anderes gewohnt, wird immer wieder von Fans umzingelt – Galán spielt professionell Padel.

Padel-Profi Alejandro Galán zu Gast in Deutschland

„In Spanien“, erzählt er der Nachrichtenagentur SID, „ist Padel eine sehr wichtige Sportart, die in den letzten Jahren enorm gewachsen ist.“ Zwar erlebt auch Deutschland gerade einen Aufschwung dieses Sports, im Düsseldorfer Castello steigt ab Sonntag gar ein Premier-Padel-Turnier der zweithöchsten Kategorie.

In Spanien allerdings passiert all das auf einem völlig anderen Fundament. Seit fünfzig Jahren existiert der Sport dort, seit 30 Jahren ist er in der Breite erfolgreich. Über sechs Millionen Spanier sind heute auf knapp 17.000 Plätzen aktiv (350.000 Deutsche auf 2300 Courts im Jahr 2025) – und anders als hierzulande ist Padel dort auch längst ein Sport, den die Menschen in Massen als Fans konsumieren.

Galán, dem Weltmeister von 2021, folgen auf Instagram rund 850.000 Menschen, darunter Berühmtheiten wie Tennis-Ass Novak Djokovic oder Fußball-Star Neymar.

Der Weg an die Spitze war hart

Galán und seine Generation sind mit Padel aufgewachsen. Seine Karriere begann, als die Familie in „eine Wohnanlage zog, in der es einen Padelplatz gab, den ich zuerst für einen kleinen Tennisplatz hielt“. Dort verbrachte er von nun an „jede freie Minute“ und verbesserte sich stetig.

Der Weg in den Profisport wäre dennoch beinahe gescheitert, denn die Konkurrenz in Spanien ist zahlreich, und Galáns Familie fehlten die finanziellen Mittel für eine optimale Förderung. Ein Stipendium war notwendig, der spätere Erfolgstrainer Jorge Martínez erkannte das Potenzial und nahm sich Galáns Karriere an.

DEINE MEINUNG

Seit 2016 spielt Galán nun auf der World Padel Tour, von 2020 bis Mitte 2023 thronte er sogar an der Spitze der Weltrangliste. Padel wird im Doppel gespielt, gemeinsam mit seinem Landsmann Juan Lebrón bildete Galán über Jahre hinweg das dominierende Duo der Padel-Tour. 2024 zerbrach das Team, Galán spielt seither mit dem Argentinier Federico Chingotto.

Spanien und Argentinien sind die Machtzentren

Ein Spanier und ein Argentinier also, diese Konstellation ist nicht ungewöhnlich, beide Länder sind die größten Padel-Nationen und Ausgangspunkte für den mittlerweile weltweiten Aufschwung des Sports. Und so ist es kein Zufall, dass Galán und Chingotto sich einen andauernden Kampf um die Spitzenposition in der Weltrangliste mit Arturo Coello und Agustín Tapia liefern – einem anderen spanisch-argentinischen Duo. Bei 17 Premier-Padel-Turnieren der laufenden Saison standen sich die vier elfmal im Endspiel gegenüber.

Erst am vergangenen Wochenende trafen sich die Rivalen in Paris. 15.000 Fans sahen dort das Finale auf dem Court Philippe-Chatrier, wo sonst die Tennisstars aufschlagen – und „Chingalán“ mussten sich knapp geschlagen geben.

Eine Nummer kleiner wird es ab Sonntag in Düsseldorf, auch dort ist das Finalwochenende aber bereits ausverkauft. Im Endspiel des vergangenen Jahres hatten Galán/Chingotto die Rivalen besiegt – mit einer Neuauflage ist fest zu rechnen.