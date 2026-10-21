Alles läuft auf einen Zweikampf um das Präsidentenamt im Deutschen Olympischen Sportbund hinaus: Der Favorit bekommt einen Gegenkandidaten.

Im Deutschen Olympischen Sportbund läuft es bei der Präsidiumswahl am 5. Dezember auf einen Zweikampf um die Nachfolge von Thomas Weikert hinaus. Nach dem IOC-Mitglied Michael Mronz (59) gab am Mittwoch auch Martin Engelhardt (66) seine Bewerbung um das Spitzenamt im DOSB bekannt. Der Präsident der Deutschen Triathlon Union hatte sich bereits 2018 zur Wahl gestellt, damals aber klar gegen Alfons Hörmann verloren.

DOSB-Kandidaten Engelhardt und Mronz

„Ich kenne den Sport vom Verein bis zum Weltverband, aus der Leistungssportforschung und von zwei Olympischen Spielen an der Seite unserer Athletinnen und Athleten. Ab April 2027 kann ich dem DOSB meine ganze Kraft widmen – ohne berufliche Verpflichtungen und ohne geschäftliche Interessen im Sport“, sagte der Mediziner. Engelhardts Tätigkeit als Chefarzt am Klinikum Osnabrück endet am 31. März 2027.

Mronz war von einer Findungskommission der einflussreichen Spitzenverbände als Kandidat auserkoren worden. Er wirbt mit seinen internationalen Kontakten und verspricht, die deutsche Olympiabewerbung in den Fokus zu stellen. Wie Vizepräsident Engelhardt sitzt der Sportmanager aus Köln als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bereits im DOSB-Präsidium. Weitere Kandidaten haben noch bis zum 30. Oktober Zeit, sich zur Wahl zu stellen.

Engelhardts Sportplan-Angebot für Deutschland

Auf die Frage, ob er sich einer Kampfabstimmung mit Engelhardt bei der Wahl auf der Mitgliederversammlung in Frankfurt stellen werde, hatte Mronz zuletzt im Interview mit der Welt geantwortet: „Wenn Martin Engelhardt für sich entscheidet, zu kandidieren, würde ich das Gespräch mit ihm suchen.“

Engelhardt sagte am Mittwoch: „Ich möchte dem deutschen Sport ein Angebot machen, in dem sich seine Vielfalt wiederfindet: mit einem Sportplan für Deutschland, den wir gemeinsam mit der Politik umsetzen, und mit dem Ziel, die großen nationalen und internationalen Aufgaben geschlossen und erfolgreich anzugehen. Entscheiden werden die Mitglieder.“

Weikert (64) tritt nach fünf Jahren an der Spitze des DOSB ab. In seiner Amtszeit hatte der Dachverband des deutschen Sports die Olympiabewerbung mit München für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 auf den Weg gebracht.