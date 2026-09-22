Überrollter Profi emotional: „Ich dachte: Das war es jetzt“

Thailand-Profi Andros Townsend berichtet über sein schockierendes Erlebnis mit einer Rasenwalze. Nachdem er förmlich überrollt wurde, rechnete er schon mit dem Schlimmsten.

Da ist Andros Townsend noch einmal mit dem Schrecken davongekommen! Nachdem der frühere englische Nationalspieler am Samstag von einer Platzwalze überrollt wurde, hat er jetzt über den Vorfall gesprochen.

„Es ist schrecklich, sich das noch einmal anzusehen und zu erkennen, was hätte sein können“, sagte der Profi in der Sendung Football Uncensored.

Von Platzwalze überrollt! So glimpflich kam Townsend davon

Der 35-Jährige spielt zurzeit beim thailändischen Verein PT Prachuap und kam beim Aufwärmen in der Halbzeit wortwörtlich unter die Räder. Der Fahrer stoppte erst, nachdem die Beine des Profis unter der Walze gefangen waren. Wie durch ein Wunder blieb Townsend aber weitestgehend unversehrt.

Der Engländer berichtete, dass ihm die Anwesenheit der Rasenwalze schon vor dem Spiel aufgefallen sei, und „das nächste Mal sah ich sie, als ich buchstäblich unter ihr lag. Ein paar Beulen und blaue Flecken, aber ich kam glücklicherweise unversehrt davon.“

Der Angreifer, der einst Mitspieler von Harry Kane bei Tottenham Hotspur war, berichtete außerdem, wie er sich fühlte, als die Walze auf ihm stand. „Sie war ziemlich schwer, aber ich konnte es irgendwie anheben und von mir wegdrücken. Ich konnte meinen linken Arm hochheben und so etwas Druck ablassen.“

Auf seine Teamkollegen kamen zur Hilfe „und ich konnte mich herauszwängen, aber in dem Moment als es mein linkes Bein zerdrückte, war es ziemlich beängstigend.“

Townsend: „Ich dachte: Das war es jetzt“

Der Engländer, der 2022 schon wegen eines Kreuzbandrisses über ein Jahr pausieren musste, hatte direkt Angst um sein Knie: „Ich dachte, entweder würde mein linkes Sprunggelenk brechen oder mein linkes Knie. Ich dachte: Das war es jetzt. Ich hatte großes Glück, dass ich davonhumpeln konnte.“

Die Bilder haben sich auf jeden Fall in seinen Kopf eingebrannt. „Jedes Mal wenn ich das sehe, läuft mir ein Schauer über den Rücken, ich kann es einfach nicht fassen“, schildert Townsend. Im Internet kursieren seit dem Unfall verschiede Perspektiven davon. Seine Familie musste der Ex-Nationalspieler erstmal überzeugen, dass das Video nicht durch Künstliche Intelligenz kreiert wurde.