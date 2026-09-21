Nachwuchshoffnung Siegert fährt im Red Bull Rookies Cup

Als Champion des Moto4 Northern Cups hat sich der 15-Jährige für den Aufstieg qualifiziert.

Die deutsche Nachwuchshoffnung Robin Siegert nimmt auf dem Weg Richtung Motorrad-WM die nächste Stufe und geht in der kommenden Saison im Red Bull Rookies Cup an den Start. Als Champion des Moto4 Northern Cups hatte sich der 15-Jährige für den Aufstieg qualifiziert, jetzt wurde der Wechsel bestätigt.

Rookies Cup: Sprungbrett zur Moto3

Der Rookies Cup ist eine ausgezeichnete Rennserie für den Sprung in die Moto3, kleinste der drei WM-Klassen. Wegen der Altersbeschränkung darf Siegert allerdings frühestens 2029 in die Weltmeisterschaft einsteigen, es sei denn, er kommt 2027 im Klassement unter die Top 3. „Mein Ziel ist es, einer der besten Motorradfahrer der Welt zu werden“, hatte der Teenager am Rande des diesjährigen WM-Laufs am Sachsenring gesagt. Siegert, der zwischenzeitlich zehn Siege in Serie feierte, holte seinen Titel vorzeitig.

In der gerade abgelaufenen Saison war Fynn Kratochwil als einziger Deutscher im Red Bull Rookies Cup dabei. Der 16-Jährige, beim Heimrennen am Sachsenring auf der Pole Position, belegte in der Gesamtwertung den fünften Platz. Auch Kratochwil will möglichst zeitnah in die WM wechseln. 2023 war zuletzt ein deutscher Fixstarter auf der größten Bühne dabei.

Der erste Gesamtsieger im Red Bull Rookies Cup (2007), Johann Zarco aus Frankreich, fährt heute in der MotoGP. Jorge Martín (Spanien), Champion von 2014, holte zehn Jahre später den Titel in der Königsklasse. In Pedro Acosta (Spanien/2020) gehört ein dritter Cup-Sieger zum aktuellen MotoGP-Feld.