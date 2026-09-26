Zahlreiche aktive Sportler setzen auf einen weiteren Push - für sich und für kommende Generationen.

Bei Slalomkanutin Ricarda Funk schlugen „zwei Herzen in der Brust“, während Vielseitigkeitsreiter Michael Jung ganz vorsichtig mit einem olympischen Heimspiel liebäugelt.

Bei der Watchparty zur Wahl des deutschen Olympiabewerbers waren die deutschen Olympia- und Paralympics-Medaillengewinnerinnen und -gewinner im „Club der Besten“ letztlich alle mit dem Ausgang happy – schließlich beendete die Entscheidung für München nur den deutschen Auswahlprozess.

Ricarda Funk verfolgte die Entscheidung um den deutschen Olympia-Bewerber Ricarda Funk verfolgte die Entscheidung um den deutschen Olympia-Bewerber © IMAGO/Eibner

Sportelite stützt Münchens Olympia-Bewerbung

Bayerns Landeshauptstadt, die sich am Samstag in Baden-Baden in einer Stichwahl gegen Köln/Rhein-Ruhr mit 91:50 Stimmen durchsetzte, trägt nun die deutschen Hoffnungen auf die Ausrichtung von Sommerspielen 2036, 2040 oder 2044. Die aktuelle Sportelite des Landes, die das Geschehen auf Einladung der Stiftung Deutsche Sporthilfe im Aldiana Club Naga Bay in Ägypten verfolgte, steht voll hinter der Olympiastadt von 1972.

„Ich habe zwei Herzen in der Brust gehabt. Heimat gegen Wahlheimat. Aber Augsburg ist der Ort, an den ich täglich hart trainiere. Und Augsburg ist Teil des Münchner Bewerbungskonzepts. Ich drücke definitiv fest die Daumen“, sagte Tokio-Olympiasiegerin Funk (34), die der nachfolgenden Generation Spiele im eigenen Land von Herzen wünscht: „Was wir bei der Heim-WM erlebt haben, war elektrisierend. Ich hoffe, wir können die Euphorie weiter hochhalten und werden die Konzepte bis ins Detail weiter ausreifen.“

Athleten träumen von Münchner Olympia

Michael Jung, 44 und bereits viermaliger Olympiasieger, fände den Zuschlag für München „klasse, auch für mich selber“. Halb im Scherz fügte er hinzu: „Um vielleicht die nächsten Jahrzehnte noch da trainieren zu können.“

Johannes Lochner hat seine Karriere nach Doppel-Gold im Bob bei den Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo zwar beendet, doch als Familienvater blickt er schon auf die nächste Generation. Er sei „richtig happy“, sagte der Bayer. Er hoffe, dass er bei Spielen in München „vielleicht“ seinen kleinen Sohn sehe, „das wäre etwas ganz Besonderes.“ München sei „eine der schönsten Städte, die ich kenne. Du hast alles an einem Ort.“