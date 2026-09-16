Max Hopp löst Ticket für Darts-WM

Max Hopp verkündet große Nachrichten. Der deutsche Darts-Profi löst bereits das WM-Ticket und erreicht einen Meilenstein.

Großer Erfolg für Max Hopp! Der deutsche Darts-Profi hat die Qualifikation zur Weltmeisterschaft bereits sicher. Das verkündete der 30-Jährige am Mittwoch in den Sozialen Medien kurzerhand selbst.

Vom 11. Dezember 2026 bis zum 3. Januar 2027 wird „The Maximiser“ somit im legendären Alexandra Palace dabei sein. Für Hopp ist es bereits die zehnte Teilnahme.

Max Hopp ist bei der WM dabei Max Hopp ist bei der WM dabei © IMAGO/Action Plus

„Diese Teilnahme bedeutet mir viel. Das ist ein weitreichender und wichtiger Meilenstein. Bin stolz und freue mich extrem auf den Ally Pally“, schrieb der Darts-Profi.

In den vergangenen Jahren war Hopp auch immer wieder als Experte für SPORT1 vor Ort. Nun will er als Spieler selbst auf der Bühne für Furore sorgen. Bei der Bild fügte der Rechtshänder an: „Es bedeutet mir unendlich viel. Schon im letzten Jahr habe ich den Traum skizziert, dass ich mit 30 an meiner zehnten WM teilnehmen möchte. Dass es jetzt wirklich gelingt, kann ich kaum in Worte fassen.“

Hopp ist bei der WM dabei

Insgesamt sind wieder 128 Spieler dabei. Dabei werden die 40 Besten der Weltrangliste ein sicheres Ticket haben. Dazu kommen aber auch 48 Plätze über internationale Qualifikationsturniere. 40 Profis sichern sich zudem die Berechtigungen über die Pro-Tour-Rangliste. Und genau dort ist Hopp so weit vorne, dass er sicher planen kann.

Zieht man die ohnehin sicher qualifizierten Top 40 der Weltrangliste ab, wird Hopp dort nämlich auf Rang elf geführt. Ausschlaggebend dort sind unter anderem die Ergebnisse der 34 Turniere der Players Championship. Es stehen bis Dezember nur noch sechs Events ab. Übrigens ist auch Gabriel Clemens als Neunter dieser Rangliste nun sicher dabei.

DEINE MEINUNG

Hopp überzeugte in dieser Saison, nahm an 24 Players-Championship-Turnieren teil und schied nur einmal in der ersten Runde aus. Das brachte ihm in diesem Jahr bereits 57.250 Pfund ein. „Ich spiele eine der stärksten Saisons, die ich jemals gespielt habe“, sagt Hopp der Bild. „Zehn Weltmeisterschaften hat noch kein Deutscher gespielt. Das sage ich jetzt nicht aus Selbst-Profilierung, sondern weil es ein Fakt ist. Und es ist ein Fakt, auf den ich unglaublich stolz bin.“

Dabei stand seine Karriere noch vor zwei Jahren vor einer ungewissen Zukunft. Hopp hatte die Tourcard verloren, durfte somit bei den großen Turnieren des Jahres nicht mehr teilnehmen und fiel in der Rangliste weit zurück. Im Januar 2025 holte er sich die Tourcard aber zurück und kämpfte sich seitdem nach oben.

Hopp kämpfte sich aus tiefem Loch zurück

„In erster Linie bin ich verdammt stolz auf mich, dass ich mich freigemacht habe. Die kritischen Bewertungen von außen hatten mich zu negativ beeinflusst. Ich habe für mich entschieden, dass ich in erster Linie wieder sportlich gute Leistungen zeigen möchte. Das ist das Fundament für alles, was noch kommt. Es ist das, woran du gemessen wirst“, sagte Hopp.

Mit 16 Jahren debütierte er übrigens bei der WM als jüngster Deutscher der Geschichte. Weiter als die 3. Runde kam er bisher nie beim wichtigsten Turnier des Jahres. Nun will er diese Bestmarke knacken. In der Weltrangliste wäre ein gutes Abschneiden ebenfalls mehr als wichtig. Aktuell ist Hopp die Nummer 68 und will weiter nach oben.