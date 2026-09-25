Cody Gakpo rettet den Niederlanden spät einen Punkt gegen Deutschland. Nach dem Spiel spricht der Liverpool-Star allerdings nicht nur über sein Tor, sondern übt auch Kritik am deutschen Team.

Cody Gakpo hat den Niederlanden im Duell mit Deutschland ein spätes Unentschieden gesichert und kurz vor Schluss das 1:1 erzielt. Trotzdem war der Angreifer nach Abpfiff durchaus bedient und kritisierte die deutschen Spieler.

Der 27-Jährige meckerte über die Entstehung des deutschen Führungstores von Felix Nmecha. Dabei störte ihn vor allem, dass die DFB-Stars trotz des am Boden liegenden Oranje-Offensivspielers Brian Brobbey weiterspielten.

Cody Gapo kritisierte die deutschen Stars Cody Gapo kritisierte die deutschen Stars © IMAGO/DeFodi Images

Gakpo schimpft über deutsches Verhalten

„Ich denke, es ist normal, das Spiel zu unterbrechen, wenn ein Spieler verletzt am Boden liegt, auch wenn es dafür keine Regel gibt. Sie haben das nicht getan, und das ist unsportlich“, sagte Gakpo dem öffentlich-rechtlichen Sender NOS.

Sein Ärger mischte sich später auch in die Freude über den Punktgewinn. „Wir haben Druck gemacht und uns Chancen erarbeitet. Dass der Ball am Ende dann doch noch reingeht, ist natürlich schön“, erklärte der Liverpool-Profi.

Lob hatte Gakpo zudem für die beiden Debütanten Ruben van Bommel und Mexx Meerdink übrig. „Sie waren ab ihrer Einwechslung sofort im Spiel. Beide haben eine starke Partie gemacht.“

Gakpo lobt Vorbereiter van Bommel

Der Treffer von Gakpo fiel nach einem starken Vorstoß von Debütant van Bommel, der schließlich perfekt per Außenrist vorbereitete. „Ruben van Bommel hat auf der linken Seite den Ball erobert und ist davongezogen. Dann läuft man mit und hofft, dass er hochschaut. Und genau das hat er getan“, sagte Gakpo. „Und wenn du dann siehst, dass der Ball kommt, musst du eigentlich nur noch hineinlaufen.“

Gakpo verwandelte die Hereingabe sehenswert per Volley und ließ Deutschlands Torhüter Marc-André ter Stegen keine Abwehrchance.

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