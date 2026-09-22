FC Bayern: Wird das Wirtz-Thema nochmal heiß?

Florian Wirtz steht beim FC Liverpool in der Kritik und ist auch 15 Monate nach seinen Wechsel noch nicht vollends angekommen. Dietmar Hamann bringt den DFB-Star wieder beim FC Bayern ins Spiel.

Dietmar Hamann hat Florian Wirtz wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Rekordmeister wollte den Offensivspieler bereits im Sommer 2025 verpflichten, doch er entschied sich für einen Wechsel nach England zum FC Liverpool. Dort konnte Wirtz auch 15 Monate nach seinem Wechsel immer noch nicht überzeugen.

„Ich sehe einen Spieler, der sehr viel Geld gekostet hat, letztes Jahr schlecht gespielt hat und dieses Jahr wieder schlecht gestartet ist“, sagte der Ex-Liverpool-Star am Dienstag beim Schiedsrichter-Gipfel des DFB in München auf SPORT1-Nachfrage.

Florian Wirtz ist im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt Florian Wirtz ist im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt © IMAGO/Panama Pictures

Wirtz? „Die Bayern wollten ihn ja schon mal haben“

Wirtz sei geholt worden, um „im letzten Drittel den Unterschied zu machen. Das macht er viel zu selten. Vielleicht eine Handvoll Mal letzte Saison, dieses Jahr noch gar nicht.“ Für Hamann gilt auch das Argument nicht, Wirtz brauche mehr Zeit. „Er hat schon ein Jahr Zeit gehabt. Er ist bis hierher noch nicht besser geworden und deswegen fehlt mir ein bisschen die Fantasie, warum das jetzt nach 14 oder 15 Monaten besser werden sollte. Über die 15 Monate war es einfach zu wenig“.

Hamann kann sich sogar vorstellen, dass die Tage von Wirtz bei den Reds gezählt sein könnten. „In Liverpool werden die Stimmen jetzt lauter: Dass wenn es so weitergeht, dass man eine Lösung finden muss. Und ja, die Bayern wollten ihn ja schon mal haben“, meinte der TV-Experte vielsagend und fügte mit Blick auf den Rekordmeister an: „Wenn sie das Geld haben und wenn sie noch wollen, dann wer weiß …“

Matthäus: Wirtz „muss sich freischwimmen“

Im Anschluss wurde auch Lothar Matthäus mit den Hamann-Aussagen konfrontiert, woraufhin er meinte: „Der Didi hat seine Meinung. Irgendwo steckt ja auch die Wahrheit dahinter, dass Wirtz bei Liverpool in den letzten 15 Monaten nicht so performt hat wie in Leverkusen. Das sieht jeder.“

Der 65-Jährige fügte hinzu: „Wir wissen, was Florian Wirtz kann, er muss das Potenzial ausschöpfen. Er hat in Liverpool nicht mehr das Umfeld aus Mitspielern, die ihm jeden Ball zuspielen […] Er muss sich freischwimmen und wenn er das schafft, dann wird er auch wieder diese Leistungen bringen und der Unterschiedsspieler sein, der er bei Bayer Leverkusen war.“

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Wirtz kann an Herausforderung wachsen

Seiner Meinung nach gibt es sowieso keinen Platz für Wirtz beim deutschen Rekordmeister, denn die Offensive sei stark bestückt und vor allem hinter Stürmer Harry Kane die drei Positionen mit Luis Díaz, Jamal Musiala und Michael Olise klar besetzt. „Ich sehe da keinen Handlungsbedarf“, stellte Matthäus klar.

Gleichzeitig betonte er, dass es für Wirtz in Liverpool eine Herausforderung sei, welcher er sich stellen müsse, um sich letztlich durchzubeißen. „Daran wächst er auch: Jetzt Stärke und Härte zu zeigen und auch seinen Willen, dass er es immer noch kann“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler.

Wirtz ist von Bundestrainer Jürgen Klopp für den zweiten DFB-Kader nominiert worden und ist demnach beim Heimspiel gegen Serbien sowie in Thessaloniki gegen Griechenland im Einsatz. Matthäus appellierte abschließend: „Am besten fängt er jetzt damit an, allen deutschen Fans zu zeigen, was wir an ihm haben.“

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