Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp feiert seine Heimpremiere. Im Straßenrad wird ein neuer Weltmeister gesucht.

Der erste Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp machte Hoffnung. Nach dem 1:1 in den Niederlanden zum Auftakt in der Nations League trifft das DFB-Team nun bei der Heimpremiere des neuen Bundestrainers in Augsburg auf Griechenland (20.45 Uhr/ARD). Eins steht bereits fest: Alexander Nübel steht anstelle von Marc-André ter Stegen im Tor.

Spannung bei Rad-WM und Pokal

Bei der Straßenrad-WM in Montréal (15.00 Uhr/ZDF-Livestream und Eurosport) wird der Nachfolger von Tadej Pogacar gesucht. Der slowenische Superstar beendete seine Saison nach einem Sturz bei der Vuelta vorzeitig – die Konkurrenz hat freie Bahn. Zu den Titelkandidaten zählen der Belgier Remco Evenepoel, das französische Supertalent Paul Seixas sowie der Mexikaner Isaac Del Toro. Deutschlands bester Fahrer Florian Lipowitz hat nach seinem Schlüsselbeinbruch bei der Tour de France nur geringe Chancen auf eine Medaille.

Nach dem Dämpfer beim Champions-League-Auftakt gegen Manchester City (2:2) schwankten die Bayern-Fußballerinnen zwischen Ernüchterung und Zuversicht. Nun steht das Erstrundenduell im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach (15.00 Uhr/Sky) an. Sowohl in diesem Jahr als auch 2025 holten die Münchnerinnen am Ende den Titel.