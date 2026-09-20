Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 20. September

Neben der Fußball-Bundesliga stehen der Davis Cup und die Straßen-WM der Radprofis in Kanada im Blickpunkt.

In der Fußball-Bundesliga klingt vor der langen Länderspielpause der vierte Spieltag aus. Dabei will die TSG Hoffenheim im Abendspiel beim noch sieglosen Rückkehrer SC Paderborn Wiedergutmachung für die 0:2-Auftaktpleite in der Europa League bei OFI Kreta betreiben. In den beiden vorherigen Begegnungen kämpfen Bayer Leverkusen und RB Leipzig in einem direkten Duell sowie Überraschungsneuling SV Elversberg im Aufsteigervergleich bei Schalke 04 um den Anschluss zur Spitzengruppe.

Zverev jagt Davis-Cup-Finalticket

Mit US- und French-Open-Sieger Alexander Zverev will das deutsche Davis-Cup-Team den Einzug in die Finalrunde im November in Italien perfekt machen. Im Zweitrunden-Duell in Halle/Westfalen mit Kroatien fällt die Entscheidung in maximal drei weiteren Matches ab 12.00 Uhr.

Zum Auftakt der Straßen-WM in Montréal will Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel als erster Radprofi zum vierten Mal in Serie den Titel im Zeitfahren gewinnen. Der belgische Star des deutschen Red-Bull-Bora-hansgrohe-Teams ist in Kanada auf dem 39,2 km langen Kurs ab 18.45 Uhr klarer Favorit. Deutsche Fahrer gehören nicht zum Kreis der erklärten Medaillenanwärter. Ab 15.00 Uhr fahren zunächst die Frauen um WM-Edelmetall.