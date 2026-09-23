Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 23. September

Gladbach stellt seinen neuen Trainer vor. Können die Fußballerinnen aus Wolfsburg und Frankfurt in den Europa Cup einziehen?

Auf der Trainerbank von Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach folgt Alexander Blessin auf Eugen Polanski, der nach dem 0:5-Debakel am 3. Spieltag in Freiburg entlassen worden war. Vorgestellt wird der ehemalige St.-Pauli-Coach auf einer Pressekonferenz mit Sportchef Rouven Schröder (13.30 Uhr).

Wölfinnen und SGE jagen Europa Cup

Für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt geht es nach den bitteren Niederlagen in der Champions-League-Quali noch um den Einzug in den zweitklassigen Europa Cup. Im Qualifikations-Hinspiel reist die SGE, die nach Verlängerung (1:5) an Paris Saint-Germain gescheitert war, zum isländischen Vize-Meister Fimleikafelag Hafnarfjördur (18.00 Uhr). Die Wölfinnen, die im Elfmeterschießen Inter Mailand unterlagen, empfangen den österreichischen Tabellenführer Sturm Graz (19.00 Uhr).

Nach der ersten Ligapleite gegen die MT Melsungen steht für den deutschen Handball-Meister SC Magdeburg Wiedergutmachung auf dem Programm. In der zweiten Runde des DHB-Pokals trifft das Team von Bennet Wiegert auf den Ligakonkurrenten HSG Wetzlar. Der noch ungeschlagene Rekordmeister THW Kiel bekommt es parallel mit dem zweitklassigen TV Hüttenberg zu tun (19.00 Uhr/beide Dyn).