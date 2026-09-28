Frankreich und Italien bestreiten ihr zweites Nations-League-Spiel.

FUSSBALL: Italien in der Nations League unter Druck, Frankreich ohne Mbappé.

FUSSBALL: Kein Tor, kaum Ideen und eine verdiente Heimpleite – der erste Auftritt der italienischen Nationalmannschaft bei der Rückkehr von Trainer Roberto Mancini (0:2 gegen Belgien) lief alles andere als optimal. Im zweiten Spiel der Nations League trifft die Squadra Azzurra in Bursa auf die Türkei (20.45 Uhr/DAZN). Parallel nimmt es Frankreich mit Belgien auf. Zinédine Zidane muss nach dem 1:0 gegen die Türkei diesmal jedoch auf den am Knie verletzten Torjäger Kylian Mbappé verzichten.