Ein Jahr nach ihrem EM-Gold 2024 in Rom war bei der Irin Darmkrebs diagnostiziert worden.

Die frühere Leichtathletik-Europameisterin Ciara Mageean ist im Alter von nur 34 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Dies gaben ihre Angehörigen am Sonntag über die sozialen Medien bekannt.

2024 gewann Mageean noch EM-Gold

Im Mai 2025 war bei Mageean metastasierter Darmkrebs diagnostiziert worden. Knapp drei Wochen vor ihrem Tod hatte sie ihren Partner Thomas Moran geheiratet.

Mittelstrecklerin Mageean hatte 2024 in Rom EM-Gold über 1500 m gewonnen und damit den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Bei den folgenden Olympischen Spielen in Paris konnte sie wegen einer Verletzung nicht antreten.