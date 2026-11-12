Sie führte Dieter Baumann zu Olympia-Gold, Hanna Klein zu EM-Gold und Frederik Ruppert zum Europarekord. Seit 35 Jahren prägt Isabelle Baumann den deutschen Laufsport, erlebt Triumphe, Skandale und Comebacks. Nun gehört die große Bühne ihr.

Barcelona, 1992. Es sind die letzten Meter des olympischen 5000-Meter-Finales. Dieter Baumann packt seine letzten Reserven aus, zieht gnadenlos an der Konkurrenz vorbei und stürmt sensationell zu Gold. Ein Triumph für die Geschichtsbücher. Und einer, hinter dem auch eine junge Trainerin steht: Isabelle Baumann.

34 Jahre später. Frederik Ruppert jagt beim Diamond-League-Meeting in Rabat eine Marke, an der sich Europas beste Hindernisläufer jahrelang die Zähne ausgebissen haben. 7:57,80 Minuten zeigt die Anzeigetafel im Ziel – Europarekord über 3000 m Hindernis. Wenige Monate später folgt in Birmingham der EM-Titel. Wieder hat eine Frau entscheidenden Anteil am Erfolg, wieder heißt sie Isabelle Baumann.

Zwischen diesen beiden Momenten liegen mehr als drei Jahrzehnte, unzählige Trainingskilometer, große Triumphe und tiefe Einschnitte. Nun wurde Baumanns außergewöhnliche Karriere gewürdigt: Bei der DLV-Spitzensporttagung in Darmstadt erhielt sie am Samstagabend die Auszeichnung als „Trainerin des Jahres 2026“.

Nach dem frühen Karriereende folgt die Trainerlaufbahn

Der Grundstein für diese Karriere wurde bereits 1988 gelegt. Damals musste Baumann im Alter von 25 Jahren wegen einer schweren Verletzung ihre aktive Laufbahn beenden. Ab 1991 coachte sie dann ihren damaligen Freund Dieter Baumann.

Auf der Laufbahn entwickelte sich das spätere Ehepaar zu einem erfolgreichen Gespann. Doch die gemeinsame Erfolgsgeschichte sollte nicht ungetrübt bleiben: Sieben Jahre nach dem Olympiasieg 1992 in Barcelona erschütterte die sogenannte „Zahnpasta-Affäre“ den deutschen Laufsport.

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Isabelle Baumann mit ihrem Ehemann Dieter im Jahr 1992 Isabelle Baumann mit ihrem Ehemann Dieter im Jahr 1992 © IMAGO/Kosecki

Bei zwei Trainingskontrollen wurde bei Dieter Baumann 1999 das anabole Steroid Nandrolon nachgewiesen. Der Olympiasieger beteuerte seine Unschuld. „Ich habe nichts genommen, ich habe nur eine positive Probe“, erklärte er auf seiner viel beachteten Pressekonferenz am 19. November 1999.

Eine Affäre, die tiefe Spuren hinterlässt

Wenig später nahm der Fall eine Wendung, die selbst für die an Skandalen nicht arme Leichtathletik außergewöhnlich war. Bei Untersuchungen in Baumanns Haus entdeckte der Dopingforscher Wilhelm Schänzer eine verbotene Substanz in dessen Zahnpasta. Später wurde eine zweite manipulierte Tube gefunden. Baumann sprach von einem „kriminellen Akt“ und vermutete einen Anschlag auf seine Person.

Bis heute wurde nie geklärt, wer für die Manipulation verantwortlich war.

Auch für Isabelle Baumann hatte die Affäre weitreichende Konsequenzen. Die junge Trainerin stand plötzlich nicht mehr nur neben der Laufstrecke, sondern im Zentrum eines Kriminalfalls. Sie und Dieter unterzogen sich einem freiwilligen Lügendetektortest und wurden von der Polizei vernommen.

Während der Deutsche Leichtathletik-Verband Dieter Baumann zunächst freisprach, hob der Weltverband die Entscheidung später auf und verhängte eine zweijährige Sperre. Nach deren Ablauf gewann der Olympiasieger 2002 bei der Heim-EM in München noch einmal Silber über 10.000 Meter.

Rücktritt als Bundestrainerin nach mysteriösem Dopingfall

Die Affäre hinterließ jedoch auch in Isabelle Baumanns Karriere tiefe Spuren. Im Jahr 2000 trat sie als Bundestrainerin zurück, nachdem sie fehlende Rückendeckung einiger Funktionäre bemerkt hatte. Einige von ihnen hätten sie sogar als Drahtzieherin verdächtigt, erzählte Baumann damals.

Dem Laufsport blieb sie dennoch zunächst treu. Gemeinsam mit ihrem Mann baute sie zwei Jahre später eine Laufgruppe in Tübingen auf, ehe sie sich 2005 vorerst ganz aus dem Trainerberuf zurückzog.

Doch die Auszeit blieb ein Kapitel, kein Schlusspunkt. Baumann kehrte an die Laufbahn zurück und knüpfte schon bald an frühere Erfolge an.

Schnelle Erfolge nach dem Comeback

2022 wurde sie erneut Bundestrainerin. Ein Jahr später führte sie Hanna Klein zu Hallen-EM-Gold über 3000 Meter. Gleichzeitig etablierten sich unter ihrer Führung Talente wie Lisa Merkel und Eva Dieterich auf der internationalen Bühne. Und dann ist da noch Frederik Ruppert.

Auch nach 35 Jahren coacht Isabelle Baumann junge Talente im Laufsport Auch nach 35 Jahren coacht Isabelle Baumann junge Talente im Laufsport © IMAGO/Eibner

Seit 2023 hatte Baumann die Trainingsplanung von Hindernisläufer Ruppert übernommen. Und auch Dieter Baumann packte mit an: Als 2024 ein geeigneter Hindernisbalken für das Training am Wassergraben fehlte, besorgte der Olympiasieger kurzerhand Holz im Baumarkt und baute selbst einen.

Der nächste historische Coup für die Leichtathletik-Chroniken

Wie erfolgreich die Zusammenarbeit werden sollte, zeigte sich spätestens in diesem Jahr. Im Mai schrieb Ruppert beim Diamond-League-Meeting in Rabat Geschichte, indem er als erster Europäer über 3000 Meter Hindernis unter der magischen 8-Minuten-Marke blieb. Im August krönte er seine Saison mit EM-Gold in Birmingham.

Dass hinter diesem Erfolg weit mehr als eine gelungene Trainingsplanung steckte, machte Ruppert bei der Ehrung in Darmstadt deutlich. Der 29-Jährige fand bewegende Worte für seine Trainerin.

„Du hast auch in dieser Phase die Ruhe bewahrt, mich mental aufgebaut und die Trainingsbelastung und -intensität so gesteuert, dass wir zum Höhepunkt voll da waren“, würdigte Ruppert. „Das macht den Unterschied zwischen einer guten Trainerin und einer Top-Trainerin aus.“

Isabelle Baumann: „Ein Athlet gewinnt und verliert nie alleine“

Für Isabelle Baumann kam die Auszeichnung dennoch überraschend. Dabei blickt sie längst auf eine Karriere zurück, deren sportliche Höhepunkte mehrere Generationen umfassen.

„Ich bin in meinem 35. Jahr als Trainerin – und es gibt immer wieder Momente, in denen man denkt, das kann man nicht mehr toppen – auch heute noch“, erklärte sie bei der Ehrung. Besonders der jüngste Erfolg mit Ruppert habe sie bewegt: „Was wir bei der EM erreicht haben, war etwas ganz Besonderes, vor allem die Stimmung im Team war unvergleichlich.“

Ihr Erfolgsrezept als Trainerin? „Mir ist das Feedback der Athleten wichtig: Ich stelle oft Fragen und erwarte darauf auch authentische Antworten. Ich bin sicherlich kein autoritärer Typ, auch wenn am Ende dann doch ich entscheide“, erklärte Baumann im DLV-Interview. Wenn sie eines aus ihrer langen Karriere als Trainerin gelernt habe, dann „dass ein Athlet nie alleine gewinnt und auch nie alleine verliert.“

Mehr als drei Jahrzehnte voller Erfolge und Herausforderungen

Von Barcelona 1992 bis Birmingham 2026 spannt sich damit ein außergewöhnlicher Bogen. Mehr als drei Jahrzehnte voller sportlicher Erfolge, Rückschläge und persönlicher Herausforderungen liegen hinter Baumann.

Bei der Ehrung in Darmstadt stand diesmal nicht einer ihrer Athleten im Mittelpunkt, sondern die Frau, die viele der größten deutschen Lauferfolge der vergangenen Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hat.