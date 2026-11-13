World Athletics verschärft die Olympia-Normen für Los Angeles 2028 so drastisch, dass teilweise nicht einmal die deutschen Rekorde ausreichen. Wie also schaffen es Deutschlands Läufer zu Olympia?

Die deutschen Rekorde von Mohamed Abdilaahi über 5000 und 10.000 Meter sind zu langsam. Konstanze Klosterhalfen müsste ihren Rekord über die 10.000 Meter um über eine halbe Minute verbessern. Der von Robert Farken über die 1500 Meter reicht auch nicht aus. Und die deutschen Frauen müssen über diese Strecke eine Zeit laufen, die hierzulande seit 46 Jahren unangetastet ist.

World Athletics zieht kompromisslos an. Der Weltverband fordert für Olympia Zeiten, die teilweise noch kein deutscher Athlet gelaufen ist. Am Dienstag hat er die direkten Qualifikationsnormen für die Spiele in Los Angeles veröffentlicht – und die Messlatte so hoch gelegt, dass teils olympische Rekorde nicht mehr für die Qualifikation reichen würden.

Robert Farken lief bei den Straßenlauf-Weltmeisterschaften 2026 in Kopenhagen zu Gold Robert Farken lief bei den Straßenlauf-Weltmeisterschaften 2026 in Kopenhagen zu Gold © IMAGO/Beautiful Sports International

Warum die Verschärfung? Hinter den unerbittlichen Zeiten verbirgt sich ein erstaunlich verschachtelter Weg nach Los Angeles. „Viele Menschen verstehen das Ganze eigentlich nicht mehr“, sagte das niederländische Lauf-Ass Anne Luijten bei NOS Sport.

Europa-Rekordhalter: „Die müssen betrunken sein“

Die in Äthiopien geborene Niederländerin Sifan Hassan lief 2024 auf den Straßen von Paris das schnellste Marathonrennen der Olympiageschichte – 2:22:55 Stunden, olympischer Rekord. Für eine direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Los Angeles müsste sie den 42,195 Kilometern weitere 35 Sekunden abringen.

„Das ist verrückt. Ich glaube, die Qualifikationsnormen wurden festgelegt, als alle betrunken waren“, spottete der europäische Marathon-Rekordhalter Bashir Abdi in seiner Instagram-Story. Und auch Richard Ringer, der Europameister von München, fand auf Instagram kritische Worte: „Das ist ein Weg mit vielen Schlaglöchern.“

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Die technischen Leichtathletik-Disziplinen bleiben teils unverändert, wurden geringfügig erhöht oder sogar heruntergeschraubt. Anders sieht das auf der Laufstrecke aus: Ausnahmslos alle Distanzen wurden verschärft.

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Warum zieht der Weltverband so stark an?

Einige deutsche Läufer sind die direkten Normen in ihrem Leben schon einmal gelaufen – Hindernis-Europarekordler Frederik Ruppert, 3000-Meter-Hürden Europameisterin Gesa Krause, Marathon-Rekordhalter Amanal Petros oder auch Ringer. Allerdings müssen die Leistungen innerhalb des jeweiligen Qualifikationszeitraums erbracht werden.

Warum aber verschärft der Weltverband so kompromisslos? World Athletics hat gerechnet. Der Verband verweist auf die internationale Leistungsentwicklung und hat aus den Ergebnissen der Weltmeisterschaften 2022, 2023 und 2025 sowie der Olympischen Spiele 2024 weitere Steigerungen bis 2028 abgeleitet.

„Basierend auf diesen Trends wurden Leistungsniveaus und erwartete Verbesserungen berücksichtigt, um die Normen zu bestimmen“, erklärte der Weltverband in einer Pressemitteilung. Besonders im Marathon gehe World Athletics in olympischen Jahren mit zusätzlichen Zeitsprüngen von 30 bis 60 Sekunden aus.

Nicht überall kann die Norm gelaufen werden

Der Weltverband zieht die Schrauben gleich doppelt an: Nicht nur die Zeiten werden härter, auch die Auswahl der zulässigen Wettkämpfe wird eingeschränkt. Wer die Olympia-Norm knacken will, muss das künftig bei einem Wettkampf der Kategorie C oder höher schaffen.

Daran entzündet sich Kritik: Meetings dieser Kategorie sind nicht überall und für jede Disziplin in ausreichender Zahl verfügbar. Wer die Norm knacken will, muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf den Punkt performen.

Im Marathon gibt es eine Ausnahme: Wer bei einem Rennen mit dem höchsten World-Athletics-Gütesiegel, dem Platinum Label, unter die ersten fünf läuft, erfüllt die Qualifikationsvoraussetzung unabhängig von seiner Zeit.

Der zweite Weg zu Olympia

Die harten Direktnormen können für viele Athleten nicht mehr als klassisches Ziel gelten – zu unrealistisch sind ihre Anforderungen. Doch wie will World Athletics seine Startfelder füllen? Die Antwort liegt auf einem zweiten Weg nach Los Angeles. Und der führt nicht allein über die Stoppuhr.

Die Weltrangliste gewinnt an Gewicht. „Es wird immer schwerer, sich zu qualifizieren – es sind schließlich die Olympischen Spiele. Aber du musst nicht unbedingt den Standard erreichen“, erklärte das niederländische Lauf-Ass Anne Luijten.

In Paris führte noch jeweils die Hälfte der Wege über die Norm und die Weltrangliste nach Olympia. Für Los Angeles verschieben sich die Gewichte. „40 Prozent der Athleten sollen sich über die Qualifikationsnormen qualifizieren, die übrigen 60 Prozent über die Weltrangliste“, erklärt World Athletics. Die Norm wird damit zur höheren Hürde, die Weltrangliste zum wichtigeren Zugang. So will der Verband das Problem ausbalancieren, dass zu viele Athleten die begrenzten Startplätze allein über die direkte Norm beanspruchen.

Eine Hintertür für Farken und Co.

Die Weltrangliste schert sich nicht nur um schnelle Zeiten. Platzierungen, die Stärke der Konkurrenz und die Bedeutung eines Wettkampfs fließen ebenso in die Wertung ein. Mehrere Ergebnisse ergeben einen Durchschnitt. Nicht der eine perfekte Tag entscheidet, sondern die Leistung über einen längeren Zeitraum.

Luijten sieht darin eine Chance: „Früher musstest du eine herausragende Leistung abliefern, alles einmal perfekt machen und eine Superzeit laufen. Jetzt kann man auch durch die Rangliste mit mehreren starken Leistungen dorthin gelangen, anstatt sich auf dieses eine außergewöhnliche Rennen zu verlassen.“

Für viele Athleten ist das die entscheidende Hintertür. Die Stoppuhr wird damit strenger, aber nicht allmächtig. World Athletics verlangt Leistungen jenseits historischer Bestmarken – und macht zugleich den Weg über die Weltrangliste wichtiger. Wer nach Los Angeles will, muss nicht nur schnell laufen, sondern seine Leistung auch dort zeigen, wo sie zählt.