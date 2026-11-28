Der Weltverband hat die Direktnormen für Olympia gnadenlos verschärft. Gesa Felicitas Krause sieht bei SPORT1 vor allem für den Nachwuchs ein Problem.

Die neuen Qualifikationsnormen für die Olympischen Spiele sind eindeutig – die Reaktionen darauf nicht. Für Gesa Felicitas Krause ist die Verschärfung zunächst einmal das, was sie in ihrer Karriere immer wieder gesucht hat: eine sportliche Herausforderung. Doch ihr Blick auf die Reform reicht über die eigene Olympia-Teilnahme hinaus.

„Das ist sicherlich eine zusätzliche Herausforderung“, erklärt die zweimalige WM-Bronzemedaillengewinnerin über 3000 Meter Hindernis bei SPORT1.

Für die neuen Normen müssen Rekorde her

Krause sieht für sich einen zusätzlichen Ansporn: Trotz der Möglichkeit, sich über die Weltrangliste zu qualifizieren, hält sie an ihrem Anspruch fest, die direkte Norm zu erfüllen. „Hindernisse habe ich immer als positive Herausforderung gesehen und so wird es in meinem Fall auch diesmal sein.“ Ihre aktuelle Saisonbestleistung liegt rund 1,5 Sekunden über der Direktnorm.

Zum Hintergrund: World Athletics hatte jüngst die direkten Qualifikationsnormen für die Spiele in Los Angeles veröffentlicht – und die Messlatte teilweise so hoch gelegt, dass selbst olympische Rekorde nicht mehr für die Qualifikation reichen würden.

Gerade mit Blick auf den Nachwuchs bewertet Krause die Entwicklung daher durchaus kritischer: „Für junge Athleten wird der Sprung allerdings immer schwieriger. Das ist schon ein Problem.“

Eine zusätzliche Hürde für den Nachwuchs?

Für viele Athleten ist die Direktnorm in unrealistische Ferne gerückt. In den Laufdisziplinen wurden die Anforderungen ausnahmslos auf allen Strecken höher gesetzt – teilweise müssten die deutschen Rekorde fallen, um die Direktnorm zu knacken.

Mit der Verschärfung der Direktnormen gewinnt die Weltrangliste an Bedeutung. Statt wie bislang jeweils 50 Prozent sollen künftig 40 Prozent der Athleten über die Norm und 60 Prozent über das Ranking ihr Olympiaticket lösen.

DEINE MEINUNG

Dort zählt allerdings nicht nur, wie schnell jemand läuft, wie weit jemand springt oder wirft. Auch die Platzierung und die Kategorie des jeweiligen Wettkampfs fließen in die Bewertung ein. Wer bei hochkarätigen Meetings an den Start geht, kann bei vergleichbarer Leistung mehr Punkte sammeln als bei kleineren Veranstaltungen.

Gerade für Athleten am Übergang vom Nachwuchs- in den Erwachsenenbereich kann hier eine zusätzliche Hürde entstehen: Um Zugang zu den prestigeträchtigen Meetings zu erhalten, müssen sie sich häufig erst international einen Namen machen oder eine Norm gelaufen sein. Das macht das Punktesammeln schwierig.

Sprengel blickt Olympia-Qualifikation gelassen entgegen

Nicht jeder Athlet blickt deshalb mit größerer Sorge auf Los Angeles. Siebenkämpferin Sandrina Sprengel etwa sieht ihre Qualifikationschancen durch die Reform nicht geschmälert.

„Die Norm von WA ist ziemlich hoch gesetzt, muss ich ehrlich sagen. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass ich die Norm für LA28 erreichen kann, um mich direkt zu qualifizieren“, erklärt Sprengel bei SPORT1.

6.550 Punkte sind dafür im Siebenkampf erforderlich. 116 Punkte müsste Sprengel auf ihre aktuelle Bestleistung packen – sollte Sprengel die Norm verfehlen, sieht sie in der Weltrangliste eine realistische Alternative: „Ich denke, daher nicht, dass es eine größere Hürde sein wird.“

In einem Punkt sind sich Krause und Sprengel also einig: So sehr die Weltrangliste bei der Olympia-Qualifikation auch an Bedeutung gewinnt, der persönliche Maßstab bleibt die Direktnorm.