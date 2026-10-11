Der frühere Weltrekordhalter Eliud Kipchoge läuft mittlerweile für soziale Projekte, ist aber immer noch schnell unterwegs.

Kenias Marathon-Ikone Eliud Kipchoge hat erstmals seit drei Jahren wieder einen Sieg über die klassische Distanz gefeiert. Der zweimalige Olympiasieger (2016, 2021) gewann am Sonntag das Rennen in Melbourne in 2:09:10 Stunden.

Für den 41-Jährigen war es der erste Erfolg bei einem Marathon seit seinem Triumph in Berlin 2023.

Kipchoge glänzt beim Melbourne-Marathon

Kipchoge setzte sich auf dem Kurs, der teilweise über die Formel-1-Strecke im Albert Park führte und im Melbourne Cricket Ground endete, auf den letzten zehn Kilometern entscheidend von seinen Konkurrenten ab.

Der frühere Weltrekordhalter hatte angekündigt, innerhalb von zwei Jahren Marathons auf allen sieben Kontinenten, einschließlich der Antarktis, zu bestreiten.

Nach Stationen in Südafrika und Brasilien war Melbourne der nächste Halt seiner besonderen Laufmission, auf der er Spenden für soziale Projekte sammelt.