Ein Jahr nach der Stillgeburt seiner Tochter steht Richard Ringer vor einem besonderen Marathon. Der frühere Europameister spricht über seinen tiefen Schmerz – und darüber, wie ihm das Laufen hilft, mit dem Verlust zu leben.

42,195 Kilometer liegen vor Richard Ringer. Wenn am Sonntag in Frankfurt der Startschuss fällt, geht es für den Marathon-Europameister von 2022 um weit mehr als Sekunden und Bestzeiten. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Stillgeburt seiner Tochter steht der 37-Jährige vor einem Rennen, das für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat.

„Sie wird auf jeden Fall dabei sein. Ich gucke, dass ich wieder alles für sie gebe und auf der Strecke lasse“, sagte Ringer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Richard Ringer steht vor einem besonderen Marathon Richard Ringer steht vor einem besonderen Marathon © IMAGO/Beautiful Sports International

Im Oktober 2025 erlebten Ringer und seine Frau, Langstreckenläuferin Nada Ina Pauer, einen schweren Schicksalsschlag: Ihre Tochter April Lucia Vivienne kam still zur Welt. Das Paar entschied sich später bewusst dafür, öffentlich über den Verlust und seine Trauer zu sprechen.

„Ich gebe mein Bestes, dass sie stolz auf mich ist“

In der schwersten Zeit nach dem Verlust wurde der Sport für Ringer zu einer wichtigen Stütze. „Das Laufen hat mir auf jeden Fall geholfen, damit umzugehen“, erzählte er im Vorfeld des Rennens am Sonntag. Seinen Verlust beschrieb er mit eindringlichen Worten: „Der Schmerz war mental irgendwie so tief verankert, dass ich die körperlichen Schmerzen ausgeblendet habe.“

Gemeinsam mit seiner Frau versuchte Ringer, einen Weg zu finden, mit dem Verlust zu leben. Die große Anteilnahme nach ihrer öffentlichen Mitteilung habe dem Paar dabei geholfen.

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Wo sonst Sekunden, Bestzeiten und Platzierungen im Mittelpunkt stehen, bekam das Laufen für ihn eine weitere Bedeutung. Seine Tochter ist dabei in Gedanken stets an seiner Seite. „Wir versuchen einfach alles irgendwie so zu machen, dass sie stolz ist auf uns. Ich gebe da einfach mein Bestes“, sagte Ringer.

Was kann Ringer in Frankfurt erreichen?

Neben der emotionalen Bedeutung des Rennens verfolgt Ringer in Frankfurt auch sportliche Ambitionen. Seine persönliche Marathon-Bestzeit liegt bei starken 2:04:47 Stunden. Nach seinem Streckenrekord beim Kölner Halbmarathon Anfang Oktober hofft der 37-Jährige nun erneut auf eine gute Leistung – dann über die volle Distanz.

Hinter ihm liegt eine intensive Saison. Bei den Europameisterschaften in Birmingham belegte er im Marathon den zehnten Platz und gewann mit dem deutschen Team die Silber-Medaille. Die Vorbereitung auf Frankfurt fiel entsprechend kurz aus. „Frankfurt ist so ein bisschen eine Wundertüte“, erklärte Ringer. Seine jüngsten Leistungen stimmten ihn dennoch optimistisch.

Neben Ringer gehen mit dem aktuellen Marathon-Europameister und deutschen Rekordhalter Amanal Petros sowie Samuel Fitwi auch die beiden anderen deutschen Topläufer an den Start. Erstmals treffen die drei schnellsten deutschen Marathonläufer der Geschichte bei einem City-Marathon aufeinander.

Am Sonntag aber zählt für Ringer nicht allein die Zeit auf der Anzeigetafel. Wenn er durch die Straßen Frankfurts läuft, ist die Erinnerung an April Lucia Vivienne ein Teil seines Rennens.