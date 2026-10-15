Duplantis und Doc Müller-Wohlfahrt: „Ganz besondere Beziehung“
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt schwärmt von Armand Duplantis - und erklärt das Erfolgsgeheimnis des Leichtathletik-Superstars.
Der legendäre Sportmediziner Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat in seiner langen Karriere so manchen Topathleten behandelt. Einige sind ihm dabei regelrecht ans Herz gewachsen.
Der Tour-de-France-Star Stephen Roche, der Fußballer Lothar Matthäus, der Sprinter Linford Christie – sie alle seien „ganz tief hier drin“, sagte der 84-Jährige bei der Filmpremiere von „Müller-Wohlfahrt – Der Arzt der Champions“ auf Nachfrage von SPORT1.
Während die aufgezählten Sportler ihre Karrieren längst hinter sich gelassen haben, beeindruckte zuletzt auch ein aktueller Überflieger den „Doc“, wie er häufig genannt wird.
Müller-Wohlfahrt: Duplantis wird unerreicht bleiben
„Jetzt haben mich Jüngere erobert. Einer davon ist Duplantis, ich bin ein absoluter Fan von dem“, meinte Müller-Wohlfahrt. Zu dem schwedischen Stabhochspringer Armand Duplantis sei „eine ganz besondere Beziehung entstanden“.
Müller-Wohlfahrt verglich den Leichtathleten gar mit Usain Bolt, den er einst ebenfalls behandelt hatte: „Er ist der Super-Sportler, so wie Usain auch – deren Weltrekorde wird keiner erreichen. Usain hat den Weltrekord seit 2009. Also 17 Jahre Sprint-Weltrekord, das hat es noch nie gegeben.“
Die Bestmarke im Hochsprung, von Duplantis im März 2026 aufgestellt, liegt bei einer Höhe von 6,31 m. Mehr sei nicht drin, erklärte Müller-Wohlfahrt. Höchstens der Ausnahmesportler aus Schweden selbst könnte den eigenen Rekord noch knacken.
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Was das Erfolgsgeheimnis des 26-Jährigen sei? „Es liegt an seiner Grundschnelligkeit, das weiß vielleicht gar keiner“, sagte der Doc: „Er ist ja Sprinter, ein 10,2-Läufer, der kann diese Geschwindigkeit umsetzen in die Höhe. Es gibt keinen wie ihn.“