Der Olympia-Zweite von 2021 und Vizeweltmeister von 2022 ist damit ab sofort wieder startberechtigt.

Japans Geher Koki Ikeda ist ab sofort wieder startberechtigt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat den 28-Jährigen am Donnerstag von einem Dopingvorwurf freigesprochen und seine vierjährige Sperre aufgehoben.

Ikeda legt CAS-Berufung ein

Die unabhängige Integritätseinheit AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics hatte Ikeda, der bei den Olympischen Spielen in seiner Heimat 2021 sowie bei der WM 2022 jeweils Silber über 20 km gewonnen hatte, im Februar 2025 wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln sanktioniert, nachdem Auffälligkeiten in seinem biologischen Athletenpass festgestellt worden waren.

Der Japaner beteuerte seine Unschuld und legte beim CAS Berufung gegen die Sperre ein.