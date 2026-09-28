Jasmina Toxanbaiewa wird ihr Titel bei den Asienspielen aberkannt. Ihr Modell nicht in einer offiziellen Datenbank gelistet wird.

Gold weg nach Schuh-Disqualifikation: Die kasachische Geherin Jasmina Toxanbaiewa hat nachträglich ihren Titel über die Marathon-Distanz bei den Asienspielen verloren. Die 21-Jährige wurde disqualifiziert, weil sie bei dem Wettbewerb nicht zugelassene Schuhe getragen hatte.

Leichtathleten dürfen bei Straßen-Wettbewerben nur Schuhe tragen, die in einer offiziellen Datenbank des Weltverbandes World Athletics aufgeführt sind. Offenbar trug Toxanbaiewa ein Modell, dessen Sohlendicke über dem geltenden Limit von 40 Millimetern liegt.

Toxanbaiewa hatte vier Sekunden Vorsprung

Toxanbaiewa war am Sonntag in Nagoya nach 42,195 km in 3:22:20 Stunden als Erste ins Ziel gekommen – mit einem Vorsprung von fast vier Minuten auf Danzeng Quzong. Nun wurde der Chinesin Gold zugesprochen.

„Wir haben bis zum Ende gekämpft“, schrieb Toxanbaiewa nach ihrer Disqualifikation in den Sozialen Medien.