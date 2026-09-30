Leichtathletik-Topstar hat heimlich geheiratet

Leichtathletik-Star Karsten Warholm sorgt abseits der Bahn für Schlagzeilen. Der norwegische Hürden-Weltrekordler hat seiner langjährigen Partnerin Oda Djupvik das Ja-Wort gegeben.

Karsten Warholm ist unter der Haube. Der norwegische Leichtathletik-Topstar hat seine langjährige Partnerin Oda Djupvik geheiratet. Die Trauung fand bereits am Montag in Djupviks Heimatstadt Hareid statt.

Die Hochzeit blieb zunächst geheim, ehe der 400-Meter-Hürdenläufer die Nachricht am Dienstag selbst öffentlich machte. In einer Mitteilung erklärte das Paar: „Es war ein fantastischer Tag zusammen mit unseren Lieben. Wir sind sehr glücklich und dankbar.“

Karsten Warholm nach zwölf Jahren unter der Haube

Der 30 Jahre alte Warholm ist seit langer Zeit vergeben: Der dreimalige Weltmeister und seine Angetraute sind seit 2014 ein Paar. Die Verlobung hatte das Paar nach der vergangenen Leichtathletik-Saison bekannt gegeben.

Die beiden haben auch schon schwere Stunden erlebt: 2017 wurde Djupvik mit Krebs diagnostiziert, überstand die Erkrankung allerdings – kurz bevor Warholm in London sein erstes WM-Gold gewann.

Warholm gewann bei der EM in Birmingham Gold über die 400 Meter Hürden und die 4x-400-Meter-Mixed-Staffel, verlor in diesem Jahr allerdings seinen Weltrekord an den Brasilianer Alison dos Santos.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.