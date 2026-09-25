Wirbel um Frankreichs Hürdenstar Cyréna Samba-Mayela. Der Französin werden drei Verstöße gegen ihre Meldevorschriften vorgeworfen.

Frankreichs Hürdenstar Cyréna Samba-Mayela ist vorläufig suspendiert worden. Die 25-Jährige, die bei den Olympischen Spielen in Paris mit Silber als einzige französische Leichtathletin eine Medaille gewann, soll dreimal gegen die Melde- und Aufenthaltsvorschriften verstoßen haben. Das teilte die in der Leichtathletik zuständige Athletics Integrity Unit (AIU) am Freitag mit.

Nach Angaben der unabhängigen Integritätskommission gilt die Suspendierung bereits seit dem 18. September.

Samba-Mayela holte 2024 in Rom den EM-Titel

Samba-Mayela wurde 2024 in Rom Europameisterin über 100 Meter Hürden. Bei den diesjährigen Europameisterschaften in Birmingham nahm sie kurzfristig nicht teil, offiziell wegen körperlicher Probleme.

Drei Verstöße gegen die sogenannten Whereabout-Regeln innerhalb von zwölf Monaten können eine Sperre nach sich ziehen.