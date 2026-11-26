Der Schwergewichtsweltmeister will am Samstag die deutsche und die kurdische Flagge repräsentieren. Seinem Herausforderer schickt er eine Kampfansage.

Nelson Hysa plant bereits den Rückkampf in seiner albanischen Heimat, Agit Kabayel will ihm aber erst einmal ein paar „Fackeln“ verpassen. Der deutsche Schwergewichtsweltmeister hat auf der Pressekonferenz vor seiner ersten Titelverteidigung am Samstag (22.30 Uhr/DAZN) in Düsseldorf ausgesprochen selbstbewusst auf die vollmundigen Ankündigungen seines Herausforderers reagiert. „Definitiv guckt er schon zu weit in die Ferne. Konzentriere dich lieber auf Samstagabend“, sagte Kabayel.

Hysa hatte zuvor angekündigt, nach einem Sieg den Rückkampf in Albanien austragen zu wollen. Kabayel hingegen will nach 14 Wochen intensiver Vorbereitung seine makellose Bilanz von 27 Siegen aus 27 Profikämpfen ausbauen. „Ich glaube, am Samstag verpasse ich ein paar Fackeln an Nelson, und er muss dann seinen Kopf hinhalten“, sagte der 34-Jährige.

Vor 50.000 Zuschauern will Kabayel auf den Tag genau elf Jahre nach dem spektakulären WM-Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Tyson Fury an gleicher Stätte seine „eigene Geschichte“ schreiben. Ein ausverkauftes Düsseldorfer Fußballstadion wird für Freitag erwartet.

Besonders stolz ist der Bochumer darauf, bei seinem Heimspiel sowohl die deutsche als auch die kurdische Flagge repräsentieren zu können. „Das ist der größte Kampf, den ich habe, ich will Akzeptanz haben für meine Menschen, für die Kurden“, sagte Kabayel. Zugleich betonte er seine Verbundenheit zu Deutschland: „Ich habe alles hier gelernt, ich bin dem Land so dankbar und versuche, es dem Land wiederzugeben.“