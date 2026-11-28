Agit Kabayel verteidigt seinen WM-Titel erfolgreich - und begeistert knapp 50.000 Zuschauer.

Profiboxer Agit Kabayel hat seinen WBC-Weltmeistertitel im Schwergewicht erfolgreich verteidigt. Auf den Tag genau elf Jahre nach dem spektakulären WM-Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Tyson Fury an gleicher Stelle besiegte der 34 Jahre alte Bochumer vor 50.000 Zuschauern im Düsseldorfer Fußballstadion den Albaner Nelson Hysa durch technischen K.o. in der zweiten Runde. Für Kabayel war es der 28. Sieg im 28. Profikampf.

Kabayel war im Juni vom Verband World Boxing Council (WBC) zum Weltmeister erklärt worden, nachdem der ukrainische Dreifach-Champion Alexander Usyk seine Titel niedergelegt hatte. Zuvor hatte Kabayel den Titel als WBC-Interimschampion inne. Nun verteidigte er seinen Gürtel erstmals – und wurde seiner Favoritenrolle gegen den 42 Jahre alten und zuvor ungeschlagenen Hysa gerecht.

Deutschlands Boxstar Agit Kabayel Deutschlands Boxstar Agit Kabayel © picture-alliance/dpa/SID/Bernd Thissen

Spektakel in Düsseldorf

Schon vor dem Kampf war die Arena immer wieder richtig laut geworden, als Kabayel bei den Kampf-Vorbereitungen auf den Bildschirmen eingeblendet wurde. Vor den Augen zahlreicher Promis wie Fußball-Nationalspieler Said El Mala kam der 34-Jährige gut in den Kampf, Kabayel landete schon in der ersten Runde zwei schöne Links-Rechts-Kombinationen. Hysa versteckte sich nicht, wirkte aber schnell müde – Ende der zweiten Runde warf Hysas Team das weiße Handtuch.

Kabayel ist der erste deutsche Schwergewichts-Weltmeister seit Ikone Max Schmeling (1930 bis 1932). Sein langfristiges Ziel ist es, alle vier Gürtel im Schwergewicht zu vereinen. Auf dem Weg dahin warten aber größere Prüfungen als Hysa, der bisher gegen keine Gegner von Weltformat geboxt hatte.

Die Topstars der Schwergewichts-Szene waren für Kabayel jedoch alle nicht verfügbar gewesen. Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Laut Bild soll Kabayel bei DAZN einen lukrativen Vertrag über drei Fights (inklusive dem Kampf gegen Hysa) unterschrieben haben.