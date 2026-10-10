Arminius Rolle krönt den bislang größten Abend seiner Karriere mit dem ersten Profititel. Der erst 16 Jahre alte Berliner untermauert damit seinen Ruf als eines der größten Talente des deutschen Boxsports.

Arminius Rolle hat seinen ersten Titel im Profiboxen gewonnen. Der 16 Jahre alte Berliner setzte sich am Samstag in Aschersleben gegen den Bosnier Amijan Sepic durch und sicherte sich die Internationale Deutsche Meisterschaft im Superleichtgewicht.

Für Rolle war es der bislang wichtigste Kampf seiner Karriere. Erstmals stand der junge Berliner in einem Titelkampf und erstmals waren zehn Runden angesetzt. Der Teenager gewann in Runde neun nach technischem K.o. gegen seinen sechs Jahre älteren Gegner. Mit dem Erfolg bleibt er im Profilager ungeschlagen und setzt seinen steilen Aufstieg fort.

Rolle holt ersten Titel

Vor dem Duell hatte Rolle im Interview mit SPORT1 die Bedeutung des Kampfes hervorgehoben. „Das ist ein riesiger Schritt für mich“, sagte der 16-Jährige. Zugleich sprach er von einer „riesigen Chance, um einen Titel zu boxen und ein Stück deutsche und internationale Geschichte zu schreiben“.

Der Titelgewinn ist der nächste Meilenstein für den Nachwuchsboxer, der bereits als Schachboxen-Weltmeister auf sich aufmerksam gemacht hatte. Trotz des großen Interesses an seiner Person blieb Rolle zuletzt zurückhaltend. Die Bezeichnung als größte deutsche Box-Hoffnung wollte er nicht annehmen. „Ich würde mich selbst niemals als Deutschlands größte Box-Hoffnung bezeichnen“, sagte er vor dem Kampf.

Seine Ziele formuliert Rolle dennoch klar. Langfristig wolle er „einer der größten deutschen Boxer werden“. Mit dem ersten Profititel hat er auf diesem Weg nun einen weiteren wichtigen Schritt gemacht.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.