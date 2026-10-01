Der Bochumer bekommt die ganz große Bühne. Er tritt gegen einen Albaner an.

Stadion statt Arena, Düsseldorf statt Oberhausen: Der deutsche Box-Weltmeister Agit Kabayel bekommt für seine erste Titelverteidigung die ganz große Bühne. Wie der übertragende Streaminganbieter DAZN zusammen mit Promoter Queensberry am Donnerstag mitteilte, tritt der 34 Jahre alte Schwergewichtler am 28. November im Düsseldorfer Fußballstadion gegen den ungeschlagenen Albaner Nelson Hysa (42) an. Kabayel steigt in der Merkur Spiel-Arena dann vor über 50.000 Zuschauern erstmals als WBC-Champion in den Ring und will seinen Gürtel erfolgreich verteidigen.

„Schon als Kind war ein WM-Kampf im Stadion mein größter Traum. Das ist der Beweis: Egal, woher du kommst – harte Arbeit macht Träume wahr“, wird Kabayel in einer Mitteilung zitiert. Der Bochumer war im Juni vom Verband World Boxing Council (WBC) zum Weltmeister erklärt worden, nachdem der ukrainische Dreifach-Champion Alexander Usyk seine Titel niedergelegt hatte. Zuvor hatte Kabayel den Titel als WBC-Interimschampion inne. Kabayel ist in 27 Kämpfen noch unbesiegt. Sein langfristiges Ziel ist es, alle vier Gürtel im Schwergewicht zu vereinen.

Zuletzt war kommuniziert worden, dass Kabayel wie bei seinem vorherigen Kampf im Januar gegen den Polen Damian Knyba in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen antritt. Die Suche nach einem Gegner für seine erste Titelverteidigung hatte sich schwierig gestaltet, Hysa brachte sich selbst immer wieder ins Spiel. Nach öffentlichen Wortgefechten und Vorwürfen beider Lager kommt der zwischenzeitlich zu platzen drohende Kampf nun doch zustande und birgt zusätzliche Brisanz. „Er hat mich auf eine etwas respektlose Art herausgefordert, um diesen Kampf zu bekommen. Aber jetzt bekommt er seine Chance. Am 28. November werde ich ihm zeigen, dass es in diesem Sport Levels gibt“, sagte Kabayel.

DEINE MEINUNG

Kabayel ist der erste deutsche Schwergewichts-Weltmeister seit Ikone Max Schmeling (1930 bis 1932). Im Düsseldorfer Stadion fand auch der bislang letzte Weltmeisterschaftskampf im Schwergewicht auf deutschem Boden statt: Am 28. November 2015, also auf den Tag genau elf Jahre vor dem geplanten Fight von Kabayel, verlor Wladimir Klitschko seine Titel an den Briten Tyson Fury.