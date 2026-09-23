Klötzer verpasst EM-Finaleinzug und holt Bronze

Maxi Klötzer unterliegt der Spanierin Laura Fuertes im Halbfinale. Am Ende bekommt die deutsche Boxerin die Bronzemedaille.

Boxerin Maxi Klötzer hat bei der Europameisterschaft in Sofia das Finale verpasst und dennoch Bronze gewonnen. Die 26 Jahre alte Chemnitzerin unterlag am Mittwoch in ihrem Halbfinale der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm der Spanierin Laura Fuertes nach Punkten mit 2:3. Die Verlierer der Vorschlussrunden erhalten beide eine Bronzemedaille.

Die nächste Finalchance in Bulgariens Hauptstadt hat am Nachmittag (15.15 Uhr) Kevin Lebowski in der Klasse bis 90 Kilo gegen den Türken Emrah Yasar. Durch die beiden sicheren Medaillen für den Deutschen Boxsport-Verband (DBV) ist die Zielsetzung des neuen Bundestrainers Humberto Horta Dominguez, der im Gespräch mit dem MDR „zwei Medaillen“ anpeilte, bereits erreicht.