Olympische Jugendspiele: Judoka Reinhold gewinnt Gold

Dabei trat die U18-Weltmeisterin mit einem ihr fremden Judoanzug an.

Judoka Jolina Reinhold (17) hat der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar/Senegal die erste Goldmedaille beschert. Die U18-Weltmeisterin gewann das Finale in der Klasse bis 63 Kilogramm am Montagabend gegen Khushbu Rajakbhai Darjada aus Indien mit einem Ippon nach 48 Sekunden.

Auf ihrem Weg zum Titel ließ sich Reinhold, die am Samstag bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne getragen hatte, auch von einem Zwischenfall nicht aufhalten: Ihr eigener Judoanzug war vor dem Wettbewerb nicht mehr gemessen worden, wie es eigentlich vorgeschrieben war. Deshalb trug sie einen vom Veranstalter gestellten Anzug. Zusätzlich musste ihre Trainerin Claudia Straub im Viertelfinale gegen die Libanesin Teressa Chayeb und im Halbfinalduell mit der Kirgisin Aaischa Kyialbekowa von der Tribüne aus zusehen.

Die Olympischen Jugendspiele dienen dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als Experimentierfeld für Sportarten des olympischen Programms. Rugby Seven, Karate und Sportklettern feierten dort ihr Debüt, ehe sie zwei Jahre später in das Programm aufgenommen wurden. In Dakar werden 151 Wettkämpfe in 25 Sportarten ausgetragen. Baseball5, Beachwrestling, Küstenrudern und die chinesische Kampfkunst Wushu sind erstmals Teil des Programms.