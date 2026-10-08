Judoka Scoccimarro kämpft um WM-Bronze

Die 28-Jährige greift im kleinen Finale nach dem ersten Edelmetall für Deutschland in Baku.

Judoka Giovanna Scoccimarro kämpft bei den Weltmeisterschaften in Baku/Aserbaidschan um die Bronzemedaille. Nach drei Siegen und einer Niederlage im Halbfinale bekommt die 28-Jährige aus Niedersachsen in der Klasse bis 70 Kilogramm im kleinen Finale die Chance auf das erste Edelmetall für das deutsche Team. Die Vizeweltmeisterin von 2023 trifft im Kampf um Bronze auf die Brasilianerin Nauana Silva.

Eduard Trippel (bis 90 kg) und Miriam Butkereit schafften es hingegen nicht in die Medaillenkämpfe. Trippel verlor seinen zweiten Kampf gegen den Usbeken Nurbek Murtozoew durch Ippon. Butkereit verpasste das Poolfinale knapp durch eine Niederlage gegen die Serbin Aleksandra Andric.