Budolin wird Judo-Bundestrainer

Der Posten war seit März vakant. Nun hat der DJB einen Nachfolger für Marko Spittka gefunden.

Der Este Aleksei Budolin wird neuer Bundestrainer der Judo-Männer und besetzt „ab sofort“ den seit März vakanten Posten. Dies teilte der Deutsche Judo-Bund (DJB) am Donnerstag mit. Budolin folgt auf Marko Spittka, der seine Tätigkeit als Bundestrainer „im Rahmen einer persönlichen Neuorientierung“ beendet hatte. Laut DJB wird Budolin bei der WM in Baku/Aserbaidschan (4. bis 11. Oktober) aber noch nicht dabei sein.

Über die Vertragslaufzeit machte der Verband keine Angaben. Der 50-Jährige sei ein „absoluter Toptrainer von internationalem Format“, sagte Miryam Roper, Vorständin Leistungssport beim DJB: „Aleksei bringt enorme Erfahrung als Athlet und Trainer mit.“ Es sei das Ziel, „Aleksei so schnell wie möglich in alle relevanten Bereiche einzubinden und ihm optimale Voraussetzungen für seine neue Aufgabe zu schaffen“.

Budolin wurde 2001 Europameister, gewann weitere Medaillen bei Olympia, WM und EM. Von 2001 bis 2008 war er für den TSV Abensberg in der Judo-Bundesliga aktiv. „Das deutsche Judo hat großes Potenzial“, sagte er: „Die Olympiaqualifikation läuft bereits, daher liegt viel wichtige Arbeit vor uns. Ich freue mich darauf, loszulegen und zur weiteren Entwicklung des deutschen Judo beizutragen.“