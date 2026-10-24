Ex-Bundesliga-Trainer Gerardo Seoane muss wegen Unwohlseins ins Krankenhaus und verpasst das Spiel der Young Boys Bern. Der Verein gibt aber Entwarnung.

Die Young Boys Bern müssen im Ligaspiel am Samstagabend gegen den FC St. Gallen auf Trainer Gerardo Seoane verzichten. Der langjährige Bundesliga-Coach musste sich nach Vereinsangaben am Freitag nach Schwindelgefühlen und Unwohlsein ins Krankenhaus begeben.

„Dort wurde eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs im Innenohr diagnostiziert“, teilten die Berner mit. Am Samstagnachmittag konnte Seoane das Krankenhaus demnach wieder verlassen und befinde sich nun „auf dem Weg der Besserung“.

Die Partie am Samstagabend kam für Seoane dennoch zu früh. Der 47-Jährige wird beim Spiel gegen St. Gallen von seinen Assistenten um Matteo Vanetta vertreten.

Seoane trainierte Gladbach und Leverkusen

Für YB kommt der Seoane-Ausfall in einer sportlich erfolgreichen Phase. Bern geht als Tabellenzweiter in das Duell mit St. Gallen und ist in der laufenden Meisterschaft noch ungeschlagen.

Seoane steht seit Oktober 2025 wieder bei den Young Boys unter Vertrag. Zuvor hatte der Schweizer unter anderem Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen in der Bundesliga trainiert.

In der deutschen Liga gab es vor dem aktuellen Spieltag wiederum große Aufregung um Bayern-Trainer Vincent Kompany, der zusammenbrach und ebenfalls ins Krankenhaus musste. Der Belgier wird seine Mannschaft in den kommenden Wochen nicht unterstützen können.