Ferhat Gündogdu soll die Aufstellung und die Bewertung der Referees manipuliert haben.

Der türkische Schiedsrichter-Chef Ferhat Gündogdu ist im Rahmen einer Korruptionsermittlung von einem Gericht in Untersuchungshaft genommen worden. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag.

Der Vorsitzende der Schiedsrichter-Kommission und sechs weitere Personen wurden am Freitag wegen des Verdachts der Manipulation einem Richter vorgeführt. Das Gericht ordnete die Untersuchungshaft für fünf von ihnen an und gewährte den beiden anderen eine Freilassung unter Auflagen, berichtete Anadolu.

Razzien wegen Schiedsrichterskandal

Gündogdu war am Dienstag ebenso wie die weiteren Verdächtigen im Zuge von Razzien in vier Provinzen in Gewahrsam genommen worden. Es gehe um „Vorwürfe der Einmischung in die Erstellung der Schiedsrichterranglisten, in die Einsätze, die Bewertungs- und Ernennungsverfahren sowie die Regelprüfungen“, schrieb Justizminister Akin Gürlek auf X.

„Es wurden gerichtliche Durchsuchungen in ihren Wohnungen, an ihren Arbeitsstätten und in ihren Büros durchgeführt“, erklärte der Justizminister und versprach, sich für einen „sauberen Fußball“ einzusetzen, damit das Vertrauen in den türkischen Fußball zurückkehren könne.

Am Donnerstag verwies der nationale Fußballverband (TFF) im Rahmen einer Untersuchung zu Wettbetrug 448 Vereinsfunktionäre an die Disziplinarkommission. Die Liste umfasst mehrere Dutzend Namen von Funktionären türkischer Spitzenvereine, darunter den Präsidenten von Trabzonspor, den Vizepräsidenten von Besiktas, mehrere aktuelle und ehemalige Vertreter von Galatasaray sowie drei ehemalige von Fenerbahce.

DEINE MEINUNG

In seiner Erklärung nahm der TFF Bezug auf einen Skandal aus dem vergangenen Jahr, bei dem der Disziplinarausschuss 149 Schiedsrichter suspendiert hatte. Diesen war vorgeworfen worden, unter Missachtung des ihnen auferlegten Verbots auf Spiele gewettet zu haben. Die Sperren reichten von acht bis zwölf Monaten.

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